أبرزها معجزة فيرستابن.. 5 لحظات خالدة سجلتها حلبة ياس في تاريخ «الفورمولا1»

منذ دخولها عالم سباقات السرعة، وضعت حلبة مرسى ياس نفسها في مكانة فريدة ضمن حلبات سباقات الفورمولا1 في السنوات الأخيرة، وسجلت لحظات لا تنسى في تاريخ الفورمولا1، لتكون شاهدة على صنع تاريخ جديد في رياضة المحركات.

وسجلت حلبة مرسى ياس في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى 5 لحظات تاريخية في الفورمولا1.

فيتيل ودخول التاريخ

في النسخة الثانية التي تستضيف فيها حلبة مرسى ياس سباق الفورمولا1 عام 2010، كان أربعة سائقين يتنافسون على لقب بطولة العالم، وهم: فرناندو ألونسو ومارك ويبر وسيباستيان فيتيل ولويس هاميلتون، وعلى الرغم من تأخر فيتيل بفارق 15 نقطة قبل السباق عن متصدر البطولة حينها ألونسو إلا أن فيتيل حافظ على هدوئه ليحقق الفوز في أبوظبي ويتوج ببطولة العالم لأول مرة في تاريخه، ليس ذلك فحسب، بل وضع اسمه في سجلات التاريخ كأصغر بطل عالمي للفورمولا1 على الإطلاق بعمر 23 عاماً و134 يوماً.

«اتركوني وحدي»

في عام 2012 وبعد انقطاع دام عامين، عاد الفنلندي كيمي رايكونن إلى سباقات الفورمولا1، وحقق فوزاً مهماً في حلبة مرسى ياس بعد غياب 3 سنوات عن منصات التتويج، إذ كان الفوز في أبوظبي الأول له منذ جائزة بلجيكا الكبرى عام 2009، وجاء الفوز بعد سباق شهد فوضى وحادثاً كبيراً بين نيكو روزبرغ ونارين كارثيكيان، إضافة إلى سيباستيان فيتيل الذي حقق عودة مذهلة في ذلك السباق بعد أن أنهى السباق في المركز الثالث رغم البدء من المركز الأخير.

ولكن أطلق رايكونن خلال تصدره سباق أبوظبي جملة لن تنسى عبر الراديو عندما رد على مسؤولي فريقه الذين كانوا يحثونه على المضي بثبات حين قال: «اتركوني وحدي.. أعرف ماذا أفعل»، ليتوج بعدها بالسباق.

نقاط مضاعفة

لأول مرة يتم منح نقاط مضاعفة خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في تاريخ الفورمولا1، وذلك في عام 2014 عندما حسمت النقاط المضاعفة السباق لصالح هاميلتون مع فريق مرسيدس، ليتوج حينها بالبطولة الرابعة في تاريخه، والفوز ثلاث مرات بعدها أعوام 2016 و2018 و2019 ليصل إلى 7 بطولات معادلاً رقم الأسطورة مايكل شوماخر.

دوران روزبرغ

شهد عام 2015 صراعاً قوياً بين ثنائي فريق مرسيدس لويس هاميلتون وروزبرغ على لقب بطولة العالم، وحاول روزبرغ الضغط بكل قوة على مسؤولي فريقه لتوفير العدالة بينه وبين هاميلتون للدرجة التي هاجم فيها زميله أكثر من مرة، ونجح في حسم اللقب في أبوظبي، وكان التتويج باللقب الوحيد في مسيرته قبل أن يعلن اعتزاله سباقات الفورمولا1 ويقوم بحركة الدوران بسيارته التاريخية التي خطفت أنظار العالم.

معجزة فيرستابن

شكل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي عام 2021 واحداً من السباقات التي تخلد في تاريخ الفورمولا1 عندما فاز فيرستابن بأول ألقابه العالمية، حيث بدأ السباق وسط تعادل في النقاط بين فيرستابن وهاميلتون في النقاط.

وبعد احتكاك بين الثنائي في اللفة الافتتاحية، تصدر هاميلتون السباق في أغلب فتراته حتى دخلت سيارة الأمان، ودخل فيرستابن حظيرة الصيانة لتغيير الإطارات، بينما بقى هاميلتون على إطاراته القديمة، وحدد مدير السباق حينها لفة واحدة فقط لإنهاء السباق، وفي اللفة الحاسمة تمكن فيرستابن من الاستفادة من إطاراته الجديدة وتجاوز هاميلتون ليخطف لقب بطولة العالم لأول مرة في تاريخه، ورغم احتجاج مرسيدس على نتيجة السباق عقب نهايته إلا أنه تم التأكيد على فوز فيرستابن، وأقيل مدير السباق مايكل ماسي من منصبه لاحقاً.