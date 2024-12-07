لوكلير ونوريس يسيطران على التجارب الحرة

سيطر سائقا فيراري وماكلارين، شارل لوكلير ولاندو نوريس، على التجارب الحرة الأولى والثانية التي أقيمت أمس، على حلبة مرسى ياس، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024.

وسجل كل من لوكلير ونوريس أفضل توقيت زمني بالتجارب الحرة الأولى والثانية، تمهيداً لجولة التأهيل الرسمية التي تقام مساء اليوم، ويتحدد على إثرها مراكز السائقين على خط الانطلاق في السباق الذي يقام غداً.

وبدا أن الصراع بين فريقي ماكلارين وفيراري على حسم لقب الصانعين بدأ مبكراً مع التجارب الحرة، إذ يتصارع الفريقان على حسم اللقب، بعدما ذهب لقب السائقين إلى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، الذي توج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

ولكن تلقى فريق فيراري ضربة تكاد تطيح بآماله في المنافسة على لقب الصانعين، بعد فرض عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق، بحق سائق الفريق شارل لوكلير، بعد أن اضطر الفريق إلى استخدام بطارية جديدة، وتغيير مخزن الطاقة خلال التجارب الأولى، ليستنفذ الفريق العدد المسموح به خلال الموسم.

وأصبحت حظوظ ماكلارين أكبر في لقب الصانعين، في ظل فارق الـ 21 نقطة بينه وبين فيراري، إذ يتصدر ماكلارين الترتيب برصيد 640 نقطة، إلا أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي، وقد تحدث متغيرات خلال السباق، تقلب الأمور رأساً على عقب.

وسجل السائق القادم من موناكو، شارل لوكلير، أسرع زمن خلال حصة التجارب الحرة الأولى، بزمن دقيقة و24:321 ثانية، متفوقاً على البريطاني لاندو نوريس، الذي جاء ثانياً، بفارق 0.221 ثانية، فيما احتل المركز الثالث في التجارب، مواطنه لويس هاميلتون سائق مرسيدس، بطل العالم 7 مرات، وخلفه في المركز الرابع زميله في الفريق جورج راسل.

ورغم معاناة شارل لوكلير في بداية التجارب، إلا أنه قام بتسجيل لفات سريعة في الجزء الأخير من الجولة، إذ تأخر لوكلير في الخروج من المسار بسبب مشكلة في الطاقة بسيارته الفيراري.

وتقدم هاميلتون للصدارة مؤقتاً، بعد مرور نصف الوقت، ولكن عاد لوكلير في الدقائق العشر الأخيرة، ليسجل أسرع زمن للفة على مسار حلبة مرسى ياس.

وشهدت الجولة اختيار ستة فرق لسائقين جدد للمشاركة في أول حصص الفورمولا1، حيث شارك ريو هيراكاوا مع ماكلارين، وآرثر لوكلير، شقيق شارل، مع فيراري، وإسحاق هاجر مع ريد بول، وفيليبي دروغوفيتش مع أستون مارتن، وأيومو إيواسا مع فريق آر بي، ولوكي براوننج مع وليامز.

وسيطر لاندو نوريس على التجارب الحرة الثانية، متقدماً على زميله في ماكلارين أوسكار بياستري، ونيكو هولكنبرغ سائق فريق هاس، إذ أثبت فريق ماكلارين أنه عازم بقوة على عدم التفريط في لقب الصانعين، بعد غياب سنوات طويلة.

وبعد مشاركة السائقين الشباب في جلسة التجارب الحرة الأولى، عاد سائقو 2024 مرة أخرى، حيث عاد بياستري وكارلوس ساينز وماكس فيرستابن ولانس سترول ويوكي تسونودا وأليكس ألبون إلى المنافسة.

وأنهى نوريس التجارب الثانية، بزمن قدره دقيقة و25:020 ثانية، حيث كافح نوريس مع تقدم الوقت وسط معركة بين فيراري وماكلارين، على إثبات التفوق، واستطاع التقدم على كارلوس ساينز ولوكلير وبياستري.

وفي الوقت نفسه، عانى بطل العالم للموسم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن في التجارب الثانية، وارتطم بحواف الحلبة، ولم يتمكن إلا من إنهاء التجارب في المركز الـ 17، كما عانى جاك دوهان سائق فريق ألبين في أحيان كثيرة، وتعرض لانغلاق في الإطارات.