ضربة موجعة لفيراري.. لوكلير يعاقب بالتراجع 10 مراكز في سباق أبوظبي

تلقى فريق فيراري ضربة موجعة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بأبوظبي بعد فرض عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بحق سائق الفريق شارل لوكلير خلال السباق الذي يقام غداً الأحد، ما يقلص من آمال الفريق الإيطالي من المنافسة على لقب بطولة الصانعين مع فريق ماكلارين.

وتصدر شارل لوكلير سائق فريق فيراري، حصة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024 التي جرت، اليوم الجمعة، بحلبة مرسى ياس بأبوظبي، ولكن رغم البداية القوية تعرضت آمال فيراري لضربة عنيفة في سعيها لخطف لقب الصانعين الغائب عن الفريق منذ عام 2008.

وجاءت عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق بحق لوكلير بعد أن اضطر الفريق إلى استخدام بطارية جديدة وتغيير مخزن الطاقة خلال التجارب الأولى، ليستنفد الفريق العدد المسموح به خلال الموسم.

وكان لوكلير قد سجل أسرع زمن خلال حصة التجارب الحرة الأولى، بزمن دقيقة و24:321 ثانية، متفوقاً على البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي جاء ثانياً بفارق +0.221 ثانية، فيما احتل المركز الثالث في التجارب مواطنه لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات، وخلفه في المركز الرابع زميله في الفريق جورج راسل.

يذكر أن فريق ماكلارين يتصدر ترتيب الصانعين برصيد 640 نقطة، بفارق 21 نقطة عن فريق فيراري.