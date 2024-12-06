فيرستابن ينشد معادلة رقم هاميلتون القياسي في «جائزة أبوظبي»

ينشد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل، وبطل العالم 2024، تحقيق رقم قياسي يضاف إلى سجله في الموسم الاستثنائي الرابع على التوالي في مسيرته، عندما يخوض سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي بحلبة مرسى ياس، الجولة الأخيرة الختامية من بطولة العالم لموسم 2024. ويضع فيرستابن بطل العالم 4 مرات عينه على الانتصار الخامس له على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ومعادلة رقم البريطاني لويس هاميلتون، الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد ألقاب جائزة أبوظبي للفورمولا 1 بخمسة ألقاب.

واعتلى هاميلتون أسطورة الفورمولا 1 بـ 7 ألقاب بالتساوي مع مايكل شوماخر، منصة التتويج في أبوظبي مع فريق مرسيدس أعوام 2011 و2014 و2016 و2018 و2019، بينما سيطر فيرستابن على اللقب في العاصمة الإماراتية في الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث كانت البداية عام 2020، ثم توالت انطلاقة السائق الهولندي المذهلة في 2021، الذي شهد تتويجه أول بطولة للعالم، بسيناريو إعجازي وتاريخي لن يبرح تاريخ البطولة، بعد منافسة مع هاميلتون في حلبة ياس، وكرر انتصاراته في أبوظبي عامي 2022 و2023.

وتبدو فرص فيرستابن في أن يكون السائق الأكثر تتويجاً على حلبة ياس قائمة بقوة، في ظل معاناة فريق مرسيدس هذا الموسم، وهاميلتون الذي يخوض سباقه الأخير مع فريق السهام الفضية، قبل انتقاله إلى فيراري، اعتباراً من الموسم المقبل، وبعد 12 عاماً قضاها مع مرسيدس، شهدت نجاحاته الأسطورية في سباق الفورمولا1.

ورغم أن فيرستابن حسم لقب بطولة العالم خلال سباق جائزة لاس فيغاس قبل جولتين من النهاية، وفوزه في سباق جائزة قطر الأخير، إلا أن الدوافع ستكون حاضرة لدى السائق المخضرم، وليحقق انتصاره العاشر كأفضل ختام للموسم الحالي، الذي وضعه ضمن قائمة الكبار في عالم الفورمولا 1 باللقب الرابع.

وكان فيرستابن في العام الماضي، قد تخطى الألماني سيباستيان فيتيل، الذي حقق ثلاثة انتصارات في أبوظبي، بينما توج في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى مرة واحدة، كل من الفنلندي كيمي رايكونن 2012، والألماني نيكو روزبرغ 2015، والفنلندي فاليتيري بوتاس 2017.

ضربة البداية

واعتباراً الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، يبدأ هدير محركات سيارات الفورمولا 1 في الدوران من جديد، على مسار حلبة ياس، التي تحتضن السباق للعام السادس عشر على التوالي، محققة نجاحات باهرة في عالم السيارات الأسرع منذ السباق الأول عام 2009، إذ كانت واحدة من أبرز حلبات السباق، ومسرحاً لبروز الأبطال وحسم اللقب في أكثر من موسم.

وتنطلق فعاليات الجائزة الكبرى في أبوظبي، بالتجارب الحرة، التي يسعى من خلالها السائقون والفرق إلى تجربة أدائهم على مسار الحلبة، والتطلع لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، وتحسين المراكز لبعض السائقين والفرق في ختام الموسم.

وتستمر التجارب الحرة الأولى لمدة ساعة، فيما تقام التجارب الحرة الثانية، اعتباراً من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً، بينما تشهد الجائزة هذا العام سباقي الفورمولا2، وبطولة فورمولا4 الإمارات، وبطولة أكاديمية الفورمولا1 للسيدات، ضمن السباقات المصاحبة للحدث.

أما جولة التأهيل الرسمية، فتقام يوم غد السبت، وهي التي تحدد مراكز السائقين على خط انطلاق السباق بعد غد، إذ يسعى كل سائق لتحقيق أسرع زمن في اللفة الواحدة، للانطلاق من المراكز الأولى في السباق.

وتعج حلبة مرسى ياس منذ أمس بالحركة، في ظل خوض العديد من المشجعين تجربة لا تنسى خلال جولة منطقة الصيانة، كواحدة من الفعاليات الرئيسة في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، إذ أتيحت الفرصة أمام المشجعين من مختلف الأعمار لمشاهدة فنيي ومسؤولي فرق الفورمولا1 في مرآب السيارات، والسائقين وهم يقومون بالتحضيرات الأخيرة قبيل انطلاق الجائزة.