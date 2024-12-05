حلبة ياس تفتح أبوابها أمام جماهير الفورمولا 1 اليوم

أكملت حلبة مرسى ياس استعداداتها لاحتضان سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024، والذي يقام في أبوظبي اعتباراً من غدٍ وحتى الأحد المقبل، إذ يبدأ هدير المحركات على مسار الحلبة في النسخة السادسة عشرة التي تستضيف فيها سباق الفورمولا 1.

وتفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الزوار وعشاق رياضة السيارات وسباقات الفورمولا 1 اعتباراً من اليوم، إذ تتاح الفرصة للجمهور من حاملي التذاكر الدخول إلى منطقة المشجعين والبادوك، والقيام بجولة عامة في منطقة الصيانة للتعرف على الفرق وأجواء ما قبل السباقات.

وبدأت فرق الفورمولا 1 في الوصول إلى أبوظبي من أجل الاستعداد لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، والتي تنطلق بالتجارب الحرة غداً، ثم جولة التأهيل الرسمية التي تحدد مراكز الانطلاق على خط البداية يوم السبت، بينما يقام السباق الرئيس يوم الأحد والذي يتفرد بكونه السباق الوحيد الذي يجمع بين النهار والليل.

وتبدأ حلبة مرسى ياس الفعاليات الترفيهية من خلال منطقة مشجعي الفورمولا 1 والذين سيكون بمقدورهم التواجد على مقربة من فرقهم المفضلة ضمن جولة منطقة الصيانة ومع السائقين، إذ تشمل قائمة الفعاليات منطقة خاصة بمشجعي سائقي الفورمولا1 وألعاب الفورمولا 1 التفاعلية، العروض الموسيقية الحية، والعروض الاستعراضية، وتقام الفعاليات في مناطق الواحة الغربية والجنوبية.

أما منطقة الواحة الشمالية فهي المكان المفضل لمعرفة كل شيء عن أبوظبي في الحاضر والماضي والمستقبل في قرية التراث، حيث سيطلع الزائرون على الثقافة والتقاليد والمأكولات والفنون والترفيه في المنطقة. وتستقبل حلبة مرسى ياس آلاف الأطنان من المعدات وتجهيزات الفرق المشاركة في السباق، إذ تستعد الفرق والسائقين لختام واحد من أطول المواسم في مسيرة الفورمولا 1، حيث بدأت عملية نقل المعدات على الفور عقب الانتهاء من سباق جائزة قطر الكبرى الذي توج بلقبه بطل العالم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن، محققاً الانتصار التاسع له هذا الموسم والـ 63 في مسيرته الرياضية.

تحديات

وعلى صعيد المنافسات، وبالرغم من أن فيرستابن كان قد حسم بطولة العالم للسائقين خلال الجائزة الكبرى في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية وقبل جولتين من نهاية الموسم، إلا أن هناك العديد من التحديات والصراعات التي ستشهدها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، إذ تستعد حلبة مرسى ياس لكسر الرقم القياسي في عدد الجماهير الحاضرة في العام الماضي والذي بلغ 170 ألف شخص، على مدار عطلة أسبوع السباق.

وستكون المنافسة على لقب الصانعين أبرز التحديات خلال السباق بين فريقي ماكلارين وفيراري اللذين يتصارعان على اللقب، حيث نجح فريق فيراري في تقليص الفارق مع ماكلارين إلى نقطة واحدة بعد اعتلاء شارل لوكلير منصة التتويج في سباق قطر.

من جهة أخرى، يستعد الإسعاف الوطني لتقديم خدمات الطوارئ الطبية الأساسية خلال الجائزة، حيث يواصل الإسعاف الوطني، تحت قيادة الحرس الوطني، تعزيز تدابير السلامة والصحة العامة في جميع العمليات في حلبة مرسى ياس على مدار العام وخلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

ويوفر كادر الطوارئ متعدد التخصصات والذي يضم 50 متخصصاً من أصحاب الخبرة، بما في ذلك الأطباء والمسعفون وفنيو الطوارئ الطبية والصيادلة والموجهون والمشرفون وغيرهم من موظفي الدعم، التغطية الطبية الكاملة لأعضاء فرق الفورمولا 1 والزوار في مختلف مرافق الحلبة، بما في ذلك المركز الطبي. بالإضافة إلى ذلك، يتأهب أسطول من 15 مركبة طوارئ وطائرة هليكوبتر طبية، توفرها قيادة الحرس الوطني عن طريق المركز الوطني للبحث والإنقاذ، لدعم الإسعاف الجوي عند الحاجة طوال أيام الحدث.