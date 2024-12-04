سباق الفورمولا جزء أساسي من استراتيجية دعم سياحة واقتصاد أبوظبي

أكد سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة أن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية السياحة ودعم الاقتصاد في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن حجم إنفاق المشجعين الذين حضروا لمتابعة السباق من خارج الدولة في العام الماضي بلغ ملياراً و160 مليون درهم.

وأعلن سيف النعيمي جاهزية حلبة مرسى ياس لاستضافة سباق الفورمولا 1 الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد غدٍ وحتى الأحد المقبل في ختام بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الحالي 2024، وسط توقعات بوصول الحضور الجماهيري للحدث إلى أرقام قياسية بعدما شهدت نسخة العام الماضي 170 ألف متفرج، 70% منهم قدموا من خارج الدولة، بعد بيع تذاكر السباق هذا العام بالكامل.

وقال سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة التي تتولى مسؤولية تنظيم الحدث للعام الثاني على التوالي، والتي تم تأسيسها بدمج شركتي أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة فلاش لـ«البيان» إن السباق في عام 2023 شهد حضور 170 ألفاً على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وبنسبة 70% من خارج الدولة صرفوا نحو مليار و160 مليون درهم كتكاليف للسفر للحضور إلى أبوظبي والإقامة ومتابعة السباق في الحلبة والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع في أبوظبي، وبالتالي أصبح سباق الفورمولا 1 جزءاً أساسياً من استراتيجية دعم السياحة والاقتصاد في أبوظبي.

توقعات

وأضاف: نتوقع هذا العام حضوراً أكبر وذلك بعد نفاد التذاكر التي شهدت إقبالاً منقطع النظير وجزء كبير نفد منذ شهر يونيو الماضي وقبل 6 أشهر من الحدث، وحلبة ياس على أتم الاستعداد لاستضافة المتابعة من داخل وخارج الدولة وإبراز الحدث بنسخة عالمية كما اعتادت أبوظبي.

وتابع: نسخة العام الحالي تشهد العديد من الإضافات الجديدة في حلبة مرسى ياس، أبرزها تذكرة اليوم الواحد والمخصصة ليومي الجمعة والسبت المقبلين لإتاحة الفرصة للجماهير التي ترغب في متابعة الفورمولا 1، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية وحفلات «يا سلام» ما بعد السباق على مدار أيام الحدث.

وأردف: كما سيقام على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى سباقات مصاحبة تتمثل في سباق الفورمولا 2 وفورمولا 4 الشرق الأوسط، إلى جانب استضافة الحلبة لأول مرة لبطولة الفورمولا 1 أكاديمي العالمية بإشراف منظمة الفورمولا 1، مشيراً إلى أن الحلبة استثمرت في منتجات عدة جديدة مثل البادوك كلوب وإبرام شراكات جديدة مع علامات تجارية شهيرة توفر تجارب ممتعة لزوار الحلبة.

وشدد النعيمي على أن حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوز الهولندي ماكس فيرستابن باللقب في جائزة لاس فيغاس بالولايات المتحدة قبل جولتين من نهاية البطولة لن يؤثر على مدى الإثارة والمنافسة في السباق الختامي في أبوظبي، لافتاً إلى أن الإقبال على شراء التذاكر كان أكثر من المتوقع مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال إن الحدث استثنائي من جميع الوجوه كون جولة أبوظبي للفورمولا 1 تقام في وقت قريب من احتفالات عيد الاتحاد في كل عام.

وأكد أن أبوظبي مستمرة في احتضان سباق الفورمولا 1 حتى عام 2030 بعدما تم تجديد العقد في عام 2021 مما يؤكد على مكانة الحلبة الفريدة منذ دخولها عالم الفورمولا 1 عام 2009، لافتاً إلى أن رياضة الفورمولا 1 تشهد إقبالاً كبيراً على متابعتها نتيجة الاستثمارات الهائلة من المنظمة لتطوير السباقات، وأصبح جمهور المتابعين أصغر سناً وأكثر من 40% من متابعيها تحت سن الـ35 عاماً، وانعكس ذلك أيضاً على نسبة الحضور في أبوظبي، حيث بلغت نسبة الحضور لمتابعة السباق لأول مرة في ياس نحو 50% من إجمالي المتفرجين.

حرص

وأشار إلى حرص حلبة ياس على تعزيز مفهوم الاستدامة ضمن استراتيجيتها التي أطلقت عام 2020، وقال: الاستدامة جزء أساسي بالنسبة لخططنا، في إطار المساعي الدائمة لخفض الانبعاثات الكربونية، ورأينا منذ العام الماضي انخفاضاً كبيراً نتيجة المبادرات المستمرة سواء باستخدام تقنية الإضافة LED والألواح الشمسية التي تم بناؤها في الحلبة، وهذا العام لدينا شركاء استدامة تعمل لتوليد الطاقة النظيفة، إضافة إلى مشاركتنا في برنامج يطلق عليه «جول» لتعزيز الاستدامة.

ونوه إلى أنه لا توجد خطط حالياً لإجراء تعديلات جديدة على مسار حلبة ياس بعد التعديل الأخير عام 2021 التي شهدت تحديد بطل العالم في اللفة الأخيرة، وسمح بوجود تجاوزات أكبر على المسار.

وعن مستقبل رياضة الفورمولا 1، أضاف: الفورمولا 1 تشهد تغيرات مستمرة، ربما في 2025 القوانين لن تتغير وبنفس التكنولوجيا ولكن التغيرات على مستوى السائقين بدخول 4 سائقين شباب جدد للبطولة، بينما التغيرات الجذرية ستكون في عام 2026 سواء من ناحية القوانين أو الأمور الفنية المتعلقة بالمحركات وقد نرى تغيرات كبيرة في مستوى الفرق بناء على ذلك.