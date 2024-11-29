هاميلتون يخشى من صعوبة بداية مشواره مع فيراري

يخشى البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، من أن يؤدي رفض فريقه السماح له بالرحيل قبل نهاية عقده معه رسميا في جعل الأمور أكثر صعوبة في بداية مشواره مع فريقه الجديد فيراري.

وكان من المقرر أن يتواجد هاميلتون /39عاما/، الذي سيخوض السباقين الأخيرين من مسيرته الممتدة لـ12 موسما مع فريق "الأسهم الفضية"، في اختبارات نهاية الموسم بأبو ظبي بعد الجولة الختامية للموسم، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أيضا في الثامن من ديسمبر القادم.

لكن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، منع هاميلتون من الرحيل مبكرا، حيث يرتبط بطل العالم سبع مرات بعقد يتعين عليه الالتزام به مع فريقه الحالي حتى نهاية الشهر المقبل.

وقال هاميلتون الذي سيلعب أول سباق له مع فيراري في الجولة الأولى من الموسم المقبل بمدينة ملبورن الأسترالية في 16 مارسر القادم "أعلم أن (مدير فريق فيراري) فريد (فاسور) كان يرغب في أن يحدث ذلك".

أضاف هاميلتون "بالنسبة لي، كنت في حيرة من أمري. قيادة السيارة الحمراء لأول مرة في أبو ظبي لم تكن تثير حماسي.

في عالم مثالي، كنت لأقودها وألا يراني أحد". كشف سائق مرسيدس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "عندما طرحت الأمر مع توتو، كان لديهم بالفعل خططا لمقابلة الرعاة وتوديعي.

لا أعتقد أنه كان من الممكن السماح بذلك، حتى لو طلبت ذلك، لأنني مرتبط بعقد مع الفريق حتى 31 ديسمبرالقادم.

هذا جيد تماما". وتساءل هاميلتون "هل أفتقد شيئًا ما؟"، قبل أن يرد قائلا "بالتأكيد. إنه يؤخر العملية ويجعل بداية العام أكثر صعوبة بالنسبة لي ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لاجتياز تلك المشكلة".

وتوج هاميلتون بسباقين للجائزة الكبرى في موسمه الأخير مع مرسيدس، واحتل المركز الثاني خلف البريطاني جورج راسل، زميله في الفريق خلال السباق الماضي الذي جرى في لاس فيجاس الأمريكية.

كشف هاميلتون "استيقظت هذا الصباح وكنت أتبادل الرسائل النصية مع توتو، ونريد أن ننهي العلاقة في أفضل حال".

واختتم أسطورة سباقات السيارات حديثه، حيث قال "كل ما أريده هو أن نبذل قصارى جهدنا، وأنا أعلم أننا سنفعل ذلك.

لن يحدد هذين السباقين أي شيء في المستقبل أو ماضينا - لقد قمنا بكل ما هو مطلوب منا وأكثر - ولكن سيكون من الرائع أن نحقق الفوز مرة أخرى".