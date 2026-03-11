عملاق صيني يخطط لدخول الفورمولا 1 بعرض الـ 500 مليون دولار



تخطط شركة السيارات الصينية العملاقة BYD لدخول عالم الفورمولا 1، إذ ستكون الفريق الثاني عشر في بطولة العالم، وذلك في خطوة تاريخية بانضمام أول فريق صيني إلى سباقات السيارات الأشهر على مستوى العالم.



وأشارت تقارير إلى أن الفورمولا 1 قد تشهد توسعاً كبيراً، بعدما بدأت الشركة الصينية بدراسة خيارات دخول هذا المجال الرياضي، بهدف الانضمام إلى الفورمولا 1 أو بطولة العالم للتحمل على أقل تقدير.



ووفقاً لموقع بلومبيرغ فإن هذه الخطوة تأتي بعد التحول الذي تشهده الفورمولا 1 ودخول المحركات الهجينة وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية في سيارات الفورمولا 1، وهو المجال الذي تمتلك فيه BYD خبرة قوية بفضل سياراتها الكهربائية والهجينة، وذلك عبر بناء فريق خاص بها أو شراء أحد الفرق المتواجدة بالفعل في الفورمولا 1.



وأفادت التقارير أن الشركة مطالبة بتوفير عرضاً يقارب 500 مليون دولار لدخول الفورمولا 1، وهي تكلفة باهظة للغاية، لتطوير السيارات ومفاوضات الدخول مع مسؤولي الفورمولا 1.

وكانت جنرال موتورز صاحبة فريق كاديلاك الذي دخل الفورمولا 1 هذا الموسم باعتباره الفريق الحادي عشر قد دفعت رسوماً تقارب النصف مليون دولار للفرق الأخرى مقابل دخولها هذه الرياضة في عام 2026، وأتاح دخول كاديلاك فرصة أيضاً لانضمام الفريق الثاني عشر لبطولة العالم.



وتهيمن شركات تصنيع السيارات الأوروبية والأمريكية على كل من الفورمولا 1 وبطولة العالم للتحمل.



وتستعد الصين لاستقبال الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 بسباق الجائزة الكبرى في شنغهاي يوم الأحد المقبل، وذلك بعد سباق جائزة استراليا الكبرى الافتتاحي للموسم الذي فاز به نجم مرسيدس جورج راسل.