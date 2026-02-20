26 سنة الفارق بين الونسو وليندبلاد.. تعرف على أعمار سائقي الفورمولا 1 لموسم 2026



يعد فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون من أبرز المخضرمين في سباقات الفورمولا 1 لعام 2026، حيث سيخوضان موسمهما الـ 23 والـ 19 على التوالي، وهما السائقان الوحيدان اللذان تجاوزا الأربعين عاماً.



ومع اقتراب بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026 من الانطلاق في مارس المقبل، بسباق جائزة استراليا الكبرى، تشهد شبكة الانطلاق تواجد 22 سائقاً، تتفاوت أعمارهم، حيث يبلغ الفارق بين أكبر السائقين عمراً وهو الونسو وأصغرهم وهو أرفيد ليندبلاد نحو 26 عاماً.



ومتوسط أعمار المشاركين في سباقات عام 2026 نحو 28.6 عاماً، مما يجعلها واحدة من أصغر تشكيلات سائقي الفورمولا 1 في تاريخ هذه الرياضة.



ويأتي الإسباني المخضرم الونسو في صدارة الأكبر عمراً في الموسم الجديد، حيث سيبلغ الخامسة والأربعين من عمره في 29 يوليو المقبل، بينما سيحتفل هاميلتون بطل العالم 7 مرات، بعيد ميلاده الحادي والأربعين خلال الموسم، ويحتل هولكنبرغ المركز الثالث في القائمة بعمر 38 عاماً، يليه مباشرة فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز، الوافدان الجديدان إلى فريق كاديلاك، واللذان يعودان إلى حلبة السباق في سن 36 عاماً.



يأتي كارلوس ساينز في المركز السادس، والذي سيبلغ 32 عاماً في عام 2026، بينما يتساوى بيير غاسلي وأليكس ألبون وإستيبان أوكون في المركز السادس بعمر 30 عاماً. ويختتم ماكس فيرستابن قائمة العشرة الأوائل، والذي سيبلغ 29 عاماً في 30 سبتمبر.



ومن الجيل نفسه، شارل لوكلير، سائق فيراري، الذي سيبلغ 29 عاماً في 16 أكتوبر، وجورج راسل، الذي سيبلغ 28 عاماً في 15 فبراير، بالإضافة إلى لانس سترول.



وسيحتفل لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، بعيد ميلاده السابع والعشرين في 13 نوفمبر، بينما سيبلغ زميله في الفريق أوسكار بياستري 25 عاماً في 6 أبريل.، وسيبلغ ليام لوسون 24 عاماً، بينما يكمل فرانكو كولابينتو المجموعة بعمر 23 عاماً.



في المقابل، تضم المجموعة الأصغر سناً كلاً من إسحاق حجار، وغابرييل بورتوليتو، وأوليفر بيرمان، وجميعهم في الحادية والعشرين من العمر، في حين أن كيمي أنتونيلي والوافد الجديد أرفيد ليندبلاد هما السائقان الوحيدان اللذان لم يتجاوزا العشرين عاماً، حيث يبلغ عمرهما 19 و18 عاماً على التوالي، علماً بأن ليندبلاد اعتبر رابع أصغر سائق في تاريخ سباقات الفورمولا 1.



1 فرناندو ألونسو 44 عاماً

2 لويس هاميلتون 41 عاماً

3 نيكو هولكنبرج 38 عاماً

4 فالتيري بوتاس 36 عاماً

5 سيرجيو بيريز 36 عاماً

6 كارلوس ساينز 32 عاماً

7 بيير غاسلي 30 عاماً

8 أليكس ألبون 30 عاماً

9 إستيبان أوكون 30 عاماً

10 ماكس فيرستابين 29 عاماً

11 تشارلز لوكلير 29 عاماً

12 جورج راسل 28 عاماً

13 لانس سترول 28 عاماً

14 لاندو نوريس 27 عاماً

15 أوسكار بياستري 25 عاماً

16 ليام لوسون 24 عاماً

17 فرانكو كولابينتو 23 عاماً

18 اسحاق حجار 21 عاماً

19 غابرييل بورتوليتو 21 عاماً

20 أوليفر بيرمان 21 عاماً

21 كيمي أنتونيلي 19 عاماً

22 أرفيد ليندبلاد 18 عاماً