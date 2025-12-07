أبوظبي تمنح نوريس أول لقب في «الفورمولا-1».. ونهاية هيمنة ماكس فيرستابن

حسم البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حل في المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى، اليوم الأحد، على حلبة مرسى ياس، في ختام موسم 2025.

وأنهى نوريس الموسم في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 برصيد 423 نقطة، متفوقاً بنقطتين على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، الذي أحرز لقب جائزة أبوظبي الكبرى، فيما حل الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين في المركز الثالث في السباق، وبطولة العالم برصيد 410 نقاط.

وكانت جائزة أبوظبي الكبرى قد أسدلت الستار على واحد من أكثر مواسم الفورمولا 1 إثارة، بعد منافسة ثلاثية على اللقب بين نوريس وفيرستابن وبياستري، ليحتفل نوريس من أبوظبي بأول لقب عالمي في مسيرته، وأهدى لقب السائقين إلى ماكلارين لأول مرة منذ عام 2008، الذي شهد تتويج لويس هاميلتون بأول ألقابه في البطولة. ولأول مرة منذ عام 1998 جمع فريق ماكلارين بين بطولتي السائقين والصانعين، بعدما كان قد حسم بطولة الصانعين قبل جولات عدة من نهاية الموسم.

ونجح نوريس في كسر هيمنة فيرستابن على بطولة العالم في السنوات الأربع الأخيرة، ليضع اسمه بين الأبطال المتوجين باللقب على مر تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 1950. وواصلت أبوظبي نجاحها في عالم الفورمولا 1، بعد أن حدد السباق على حلبة مرسى ياس بطل العالم للمرة الخامسة، كما أعلنت عن بطل جديد للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أن توجت الألماني سيباستيان فيتيل باللقب الأول في مسيرته عام 2010، ومواطنه نيكو روزبرغ عام 2016، وماكس فيرستابن عام 2021.

وبفوزه بسباق جائزة أبوظبي الكبرى أنهى ماكس فيرستابن موسم 2025 بـ 8 انتصارات، متفوقاً بفارق انتصار وحيد عن نوريس وبياستري، كما نجح السائق الهولندي وبطل العالم 4 مرات في معادلة رقم لويس هاميلتون أكثر السائقين فوزاً في أبوظبي على حلبة مرسى ياس بـ 5 انتصارات.

وكان نوريس انطلق من المركز الثاني في السباق خلف فيرستابن، حيث كان الصعود على منصة التتويج يكفيه لحسم اللقب، لكنه وقبل نهاية اللفة الأولى تراجع إلى المركز الثالث، بعد أن تجاوزه زميله في الفريق بياستري.

وظل نوريس تحت الضغط في ظل محاولات شارل لوكلير سائق فيراري من تجاوزه، لكنه حافظ على مركزه، وقدم أداء ثابتاً رغم أنه كاد يتعرض لالتحام مع سائق ريد بل، يوكي تسونودا، إلا أنه تمكن من السيطرة على السيارة، واستمر في المركز الثالث بعد الدخول إلى منطقة الصيانة لتغيير الإطارات وحتى نهاية السباق، ما منحه اللقب العالمي، وأنهى شارل لوكلير سباق أبوظبي في المركز الرابع، وحل في المركز الخامس جورج راسل سائق مرسيدس، وفرناندو ألونسو، سائق استون مارتن سادساً.



