نهاية حقبة المحركات الهجينة مع جائزة أبوظبي.. الفورمولا 1 تشهد تغييرات ثورية في 2026



تستعد بطولة العالم للفورمولا 1 لدخول مرحلة جديدة تشهد تغييرات جذرية في رياضة السرعة اعتباراً من موسم 2026، وذلك مع تطبيق لوائح تقنية وتنظيمية جديدة قد تحدث انقلاباً كبيراً في موازين القوى على حلبة السباقات، في ما وصف بأنه قد يكون التحول الأكبر في تاريخ الفورمولا 1. وستكون جائزة أبوظبي الكبرى آخر عهد حقبة المحركات الهجينة التي كانت قد بدأت عام 2014، حيث أفادت تقارير بأن سيارات الفورمولا 1 في عام 2026 قد تكون مختلفة تماماً عن سيارات الجيل الحالي، ما يعيد تشكيل صراع المنافسة والفرق في السنوات المقبلة.



وتهدف القوانين الجديدة، بحسب الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، إلى جعل السيارات أكثر تنافسية وأماناً واستدامة، وسيتم تقليل وزن السيارات بمقدار 30 كغم ليصل إلى 768 كغم، مع تقصير طولها 200 مم وتقليص عرضها 100 مم.

كما سيتم إلغاء الاعتماد على نظام تقليل السحب والمعروف باسم الـ (DRS) بعد سنوات من تطبيقه منذ عام 2011، وهو النظام الذي أسهم بشكل كبير في منح السائقين فرصاً أكبر للتجاوز على أرض حلبات السباق، ما رفع من عدد التجاوزات بشكل عام على مدى الـ14 عاماً الأخيرة في البطولة.



وسيتم الاستعاضة عن الـ DRS بنظام الديناميكية الهوائية النشطة والطاقة الكهربائية، فيما يعرف باسم Z Mode (زيادة القوة السفلية في المنعطفات)، وX Mode (تقليل السحب وزيادة السرعة على الخطوط المستقيمة).

كما ستشهد وحدات الطاقة ثورة حقيقية بزيادة القدرة الكهربائية بنسبة تقارب 300% مع تقسيم متساو للطاقة بين المحرك التقليدي والطاقة الكهربائية، إضافة إلى مضاعفة طاقة الكبح الكهربائي ثلاث مرات. وفي خطوة تاريخية نحو الاستدامة، سيتم استخدام وقود مستدام بنسبة 100% اعتماداً على مصادر غير غذائية أو من الكربون الملتقط من الهواء.



وعلى صعيد المحركات، وبفضل القوانين الجديدة، سيشهد الموسم المقبل مشاركة 6 مصنعين في 2026 هم مرسيدس، فيراري، هوندا، أودي، رينو، وفورد بالشراكة مع ريد بل التي ستنتج محركها الخاص لأول مرة في تاريخها بالشراكة مع المصنع الأمريكي، فيما تنتقل هوندا لتكون المورد الحصري لسيارات أستون مارتن.

كما يشهد موسم 2026 دخول عملاقين جديدين إلى الفورمولا 1 مع أودي التي استحوذت على فريق ساوبر، وفريق كاديلاك الذي سيعتمد على محركات فيراري حتى عام 2028.