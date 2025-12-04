رغم صراع المنافسة.. فيرستابن لا يشعر بالضغط قبل سباق أبوظبي



أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، أنه لا يشعر بأي ضغوطات قبل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، رغم أنه يملك فرصة إحراز لقب بطولة العالم الخامس في مسيرته في ظل فارق النقاط الـ12 بينه وبين المتصدر لاندو نوريس سائق ماكلارين. وتحدث فيرستابن في المؤتمر الصحفي قبل خوض سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي مؤكداً أنه لم يتوقع أن يظل في المنافسة على اللقب، خاصة أنه كان متأخراً بفارق 104 نقاط عن نوريس وبياستري قبل بضعة أشهر فقط وتحديداً في أغسطس الماضي.



وأضاف بطل العالم 4 مرات: «أشعر بأنني مرتاح، فليس لدي ما أخسره، وأستمتع بوجودي هنا في أبوظبي، استمتعت بالنصف الثاني من الموسم وبالعمل مع الفريق وكيف استطعنا تجاوز الأوقات الصعبة».

وتابع: «سأحاول الاستمتاع بالسباق في أبوظبي قدر المستطاع، فكل شيء كان مجرد مكافأة، وهذا ما يجعل الأمور واضحة بالنسبة لي، وفي النهاية فزنا ببعض السباقات، رغم أننا لم نتمتع بالسرعة الكافية في أحيان كثيرة». وختم: «بشكل عام فخور للغاية بالموسم الذي قدمناه، وكيف عدنا للمنافسة في النصف الثاني من الموسم».