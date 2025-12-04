نوريس يعترف: نعم.. لدي الكثير لأخسره وبطولة العالم حلم حياتي



اعترف البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين بأن «لديه الكثير ليخسره» قبل السباق الحاسم في جائزة أبوظبي الكبرى على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 والذي يشهد صراعاً ثلاثياً في الجولة الختامية من الموسم على حلبة مرسى ياس بأبوظبي. ويدخل نوريس جائزة أبوظبي الكبرى وهو في صدارة ترتيب السائقين برصيد 408 نقاط، ويبحث عن أول لقب عالمي في مسيرته، إذ يتقدم بفارق 12 نقطة عن سائق ريد بل، الهولندي ماكس فيرستابن، في حين يأتي زميله في ماكلارين أوسكار بياستري ثالثاً بـ392 نقطة.



وقال نوريس في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في حلبة مرسى ياس، اليوم الخميس: «نعم لدي الكثير لأخسره لأنني متصدر البطولة، وسأبذل كل ما في وسعي للبقاء على القمة وتحقيق اللقب، لكن إن لم تسر الأمور كما أريد، سأحاول مجدداً العام المقبل».

وأضاف: «لقب بطولة العالم للفورمولا 1 هو الحلم الذي عملت من أجله طول حياتي، هذا الحلم هو ما شكل دافعاً لي طول الـ16 عاماً الماضية، وتحقيق اللقب سيكون دليلاً على أن حياتي ناجحة حتى الآن، وأنني حققت الحلم الذي يراودني منذ الطفولة، ومكافأة على سنوات طويلة من العمل الشاق».



ويحتاج نوريس إلى أن ينهي سباق جائزة أبوظبي الكبرى يوم الأحد المقبل على منصة التتويج، وإحراز أحد المراكز الثلاثة الأولى للتتويج باللقب بغض النظر عن نتيجة منافسيه فيرستابن وبياستري.

وفي رده على ما طُرح حول أوامر من الفريق لزميله من أجل تتويجه، قال نوريس: «لم نناقش الأمر ولم يطرح أصلاً، الأمر يعود كذلك لزميلي أوسكار بياستري إن كان سيسمح بذلك أم لا، لا أعتقد أن هذا الموضوع يخصني، ولكن إذا سئلت هل أنا مستعد أن أقوم به أم لا؟ أعتقد أنني سأفعل ذلك لأن هذه طبيعتي، لكن في النهاية القرار ليس لي ولن أطلبه».