5 أحداث مرتقبة تزيد إثارة جائزة أبوظبي للفورمولا 1



تستعد حلبة مرسى ياس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 الجولة الأخيرة من بطولة العالم لموسم 2025، في واحد من أكثر الأحداث المرتقبة في عالم رياضة سباقات السيارات منذ سنوات طويلة، ومع تبقي سباق واحد على نهاية البطولة تترقب الجماهير 5 أحداث مثيرة، يتوقع أن تشهدها جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 خصوصاً مع وجود العديد من المراكز والأرقام، التي ينتظر حسمها، أهمها حسم بطولة السائقين.



1 - معركة ثلاثية

لا يزال ثلاثة سائقين لديهم فرصة الفوز ببطولة العالم 2025، وقبل أسبوع واحد كان لاندو نوريس وحده من يستطيع حسم اللقب، لكن عودة فيرستابن وتقليصه الفارق من 104 إلى 12 نقطة أضفى إثارة مرتقبة على سباق أبوظبي، إلى جانب بقاءفرصة أوسكار بياستري في المنافسة، وتتسلط الأنظار حول تلك المعركة المتوقع أن تكون الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة لا سيما أنها المرة الأولى منذ 15 عاماً، التي ينافس فيها ثلاثة سائقين على لقب بطولة العالم.



2 - وصافة الصانعين

بعد أن حسمت ماكلارين بطولة الصانعين لا تزال الحسابات مفتوحة على المركز الثاني بين مرسيدس وريد بل، ورغم سيطرة مرسيدس على الوصافة أغلب فترات الموسم، لكن لا تزال هناك فرصة لريد بل لانتزاع المركز الثاني، بفضل سعي فيرستابن للفوز، إذ خسرت مرسيدس نقطتين في سباق قطر الأخير ما جعل الفارق مع ريد بل «الثالث» يتقلص إلى 33 نقطة، ومع تبقي 43 نقطة متاحة في أبوظبي تحتاج مرسيدس إلى 11 نقطة لضمان الوصافة، لكن بالنظر إلى ما حدث من أنتونيللي في قطر وتقدم ريد بل فليس من المستبعد أن تخطف المركز الثاني من مرسيدس إذا فاز فيرستابن بالسباق، وتألق زميله يوكي تسونودا.



3 - مراكز لم تحسم

لا تزال النتائج النهائية غير واضحة في بعض المراكز في بطولة السائقين، ويفصل بين لويس هاميلتون سائق فيراري «152 نقطة» وكيمي أنتونيللي سائق مرسيدس «150 نقطة» نقطتان فقط في المركز السادس، كما بإمكان سائقين آخرين مثل كارلوس ساينز واسحاق حجار ونيكو هولكنبرغ وفرناندو ألونسو المنافسة على المركز الثامن، الذي يحتله الكسندر ألبون، فيما يسمح فارق النقاط المتقارب في المراكز المتأخرة أي سائق من تعديل ترتيبه مع الجولة الختامية باستثناء ثنائي ألبين فرانكو كولابينتو وجاك دوهان برصيد صفر من النقاط.



4 - أرقام في السباق

هناك بعض الأرقام التي يسعى خلفها ماكس فيرستابن في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، أبرزها سعيه نحو الفوز للمرة الخامسة في حلبة مرسى ياس لمعادلة رقم لويس هاميلتون أكثر السائقين فوزاً بالسباق في العاصمة الإماراتية، إذ فاز فيرستابن بجائزة أبوظبي أعوام 2020 و2021 و2023 و2024، إلى جانب مواصلة هيمنته على قطب الانطلاق الأول في السباق بعد أن نجح في الانطلاق أولاً في أربع مرات من آخر 5 سباقات في أبوظبي.



5 - اسمان جديدان

يمثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى الأخير قبل انضمام اسمين جديدين إلى ساحة المنافسة في البطولة العام المقبل مع انضمام أودي وكاديلاك إلى شبكة الانطلاق، حيث تستحوذ أودي على فريق ساوبر، بينما تمثل كاديلاك توسعاً في فرق الصانعين وتصبح الفريق رقم 11.