بديلاً لهاميلتون.. فيراري تعلن مشاركة آرثر لوكلير مع شقيقه تشارلز في التجارب الحرة الأولى بأبوظبي

أعلن فريق فيراري أن سائق التطوير آرثر لوكلير سيشارك شقيقه الأكبر تشارلز لوكلير خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، التي تقام غداً الجمعة على حلبة مرسى ياس.

ونشر فريق فيراري على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن آرثر سيخوض التجارب الأولى إلى جانب شقيقه، إذ سيحل في التجارب بدلاً من البريطاني لويس هاميلتون.

وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها آرثر لوكلير، خريج سباقات فورمولا 2، مع شقيقه تشارلز في جائزة أبوظبي الكبرى، بعدما شارك في التجارب الحرة الأولى للسباق العام الماضي، إذ كانا حينها أول شقيقين يقودان في سباق ببطولة العالم للفورمولا 1 مع الفريق نفسه في التاريخ.

كما يظهر عدد من السائقين الجدد في التجارب الحرة الأولى في أبوظبي، إذ يقود الياباني أيومو إيواسا سيارة فريق ريسينغ بولز بدلاً من ليام لاوسون، إضافة إلى الثنائي جاك كروفورد وسيان شيلدز مع فريق أستون مارتن، ولوك براونينغ على مقود سيارة فريق ويليامز.

وتفرض الفورمولا 1 على الفرق إشراك سائق شاب في حصتي تجارب حرة على الأقل خلال الموسم.