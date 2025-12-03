فعاليات جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 تنطلق بـ «الخميس السوبر»



تتجه أنظار العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي لمتابعة سباق جائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025. وتفتح حلبة مرسى ياس أبوابها أمام الجماهير العاشقة لرياضة السيارات وسباقات الفورمولا 1 اعتباراً من الغد، الخميس، والذي يطلق عليه «الخميس السوبر» ويتيح لحاملي تذاكر السباق الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا 1 وحضور جلسات التوقيع التذكارية مع نجوم فرق الفورمولا1، إضافة إلى القيام بجولات عامة في منطقة الصيانة.



وتنطلق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 بفعاليات ترفيهية غداً من خلال منطقة المشجعين والذين سيكون بمقدورهم التواجد على مقربة من فرقهم المفضلة ضمن جولة منطقة الصيانة ومع السائقين، وتشمل منطقة خاصة بالمشجعين وألعاب الفورمولا 1 التفاعلية والعروض الموسيقية الحية، والعروض الاستعراضية، حيث يتوقع أن تعج الحلبة بآلاف المشجعين في بداية الحدث الفريد في ختام الموسم.



ويأتي سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الجولة الأخيرة من بطولة العالم في ظل صراع شرس على لقب بطولة السائقين ما الثلاثي لاندو نوريس سائق ماكلارين وزميله في الفريق أوسكار بياستري، وسائق ريد بل وبطل العالم 4 مرات، ماكس فيرستابن، ولأول مرة منذ 15 عاماً يتنافس ثلاثة سائقين على لقب بطولة العالم في الجولة الأخيرة.



وتنطلق المنافسات الفعلية اعتباراً من الجمعة بإقامة التجارب الحرة الأولى والثانية والتي يسعى من خلالها السائقون إلى اختبار أدائهم على أرض الحلبة قبل جولة التأهيل الرسمية التي تقام السبت، ويتحدد على ضوء نتيجتها مراكز المنطلقين في السباق يوم الأحد المقبل.