زاك براون يعترف بخطأ استراتيجية ماكلارين في قطر



اعترف زاك براون، رئيس فريق ماكلارين بالخطأ الذي ارتكبه الفريق في سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 بعد أن سمحت استراتيجية سيئة من ماكلارين للهولندي ماكس فيرستابن بتحقيق الفوز في السباق وتأجيل حسم لقب بطولة العالم للفورمولا 1 إلى جولة أبوظبي.



واحتل سائقاً ماكلارين بياستري ونوريس الصف الأمامي في سباق قطر الذي امتد لـ 57 لفة على حلبة لوسيل الدولية، حيث كان فوز نوريس بالسباق سيضمن للسائق البريطاني لقبه العالمي الأول في الفورمولا 1، لكن استراتيجية ماكلارين حرمته من ذلك بعد أن أنهى السباق في المركز الرابع، فيما حل بياستري ثانياًُ خلف فيرستابن.



وتراجع نوريس خلف فيرستابن في البداية قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة في السباق في اللفة السابعة، عندما دخلت سيارة الأمان لسيارة نيكو هولكنبرغ المتوقفة في المنعطف الأول، وبينما بقي بياستري ونوريس على المسار، دخل بقية المتسابقين إلى منطقة الصيانة لإجراء أول توقفين إلزاميين، مما أدى في النهاية إلى تراجعهما خلف فيرستابن، حيث أنهى بياستري السباق في المركز الثاني، بينما لم يتمكن نوريس إلا من إنقاذ المركز الرابع خلف كارلوس ساينز.



وقال براون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفورمولا 1: «لقد اتخذنا قراراً خاطئاً، وأشعر بالأسف الشديد لأوسكار بياستري ولاندو نوريس». وأضاف: كان أداء بياستري مثالياً طوال جائزة قطر الكبرى، لكن كان تقييمنا لدخول سيارة الأمان في اللفة السابعة خاطئاً تماماً، لذا سنراجع الأمر وندرسه، ولا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك الآن.



وتابع: «لا يزال نوريس يتصدر البطولة، بالفعل نشعر بخيبة أمل لأننا نخسر بعض النقاط في السباقين الأخيرين، لذا سنبذل قصارى جهدنا في أبوظبي، ونحاول تحقيق الفوز في أبوظبي مثلما فعلنا العام الماضي».

وتقلص الفارق بين نوريس وفيرستابن إلى 12 نقطة قبل السباق الأخير من الموسم على حلبة مرسى ياس، الأحد المقبل، حيث أدت استراتيجية الفريق إلى تراجع بياستري خلف فيرستابن بـ 4 نقاط في صراع اللقب.



وتأتي النتيجة المخيبة لمكلارين في قطر استكمالاً للضربة الموجعة باستبعاد سائقي الفريق في الجولة السابقة في لاس فيغاس، إذ أقر مدير ماكلارين أندريا ستيلا بأن الفريق وليس السائقين هو من كان عليه تقديم أداء أفضل.