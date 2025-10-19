ثنائي مكلارين بياستري ونوريس.. اصطدام جديد في جائزة أمريكا الكبرى



قال أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن الاصطدام بزميله في فريق مكلارين لاندو نوريس، الذي أجبرهما على الانسحاب من سباق السرعة في جائزة أمريكا الكبرى، أمس السبت، من دون إحراز أي نقاط، كان مجرد حادث خلال سباق، حيث اصطدمت سيارة السائق الأسترالي بسيارة نيكو هولكنبرج من فريق ساوبر عند المنعطف الأول واندفعت نحو نوريس الذي كان في الصف الأول وكان يلاحق ماكس فرستابن سائق رد بول الذي فاز بالسباق في نهاية المطاف. واستعان المنظمون بسيارة الأمان في ظل انتشار الحطام في أنحاء حلبة الأمريكتين في أوستن وأصبح التصادم محور الأحاديث.



وقال زاك براون رئيس فريق مكلارين: الإصطدام كان فظيعاً لا يمكن إلقاء اللوم على أي من سائقيْنا هناك، كانت تلك قيادة «هواة» من بعض السائقين في المقدمة تسببت في تصادم الرجلين، لكني بعد مشاهدتي الإعادة بالفيديو، أعتقد أني غيرت وجهة نظري لا يمكنني حقاً إلقاء اللوم على نيكو.

كان حادث الأمس، ثاني اصطدام بين ثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس، في أسبوعين متتاليين إذ أجبر نوريس بياستري على الانعطاف على مسافة بعيدة في سنغافورة. وأثارت وقتها تلك الواقعة الحديث عن عواقب وتداعيات الحادثة إذ أُلقي اللوم على نوريس.