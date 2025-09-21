بياستري عقب حادث سباق باكو: لم تكن أفضل لحظاتي



حمل أوسكار بياستري سائق مكلارين ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، نفسه مسؤولية ما وصفه بالأخطاء السهلة والهفوات الساذجة، بعد تعرضه لحادث تصادم في اللفة الأولى بسباق جائزة أذربيجان الكبرى اليوم الأحد. وانطلق السائق الأسترالي، الفائز بسباق العام الماضي في باكو، من المركز التاسع بعد تعرضه لحادث تصادم في التجارب التأهيلية أمس السبت، لكنه تراجع إلى الأخير إثر انطلاقة خاطئة، ثم فقد السيطرة على مكابحه ليصطدم بالحاجز، عند المنعطف الخامس، ليضع حداً لسلسلة من 34 سباقاً متتالياً حقق فيها نقاطاً.



وقال السائق «24 عاماً»: بالتأكيد هذه ليست أفضل لحظاتي، كنت متحمساً للغاية لبدء السباق، ونعم لقد كان خطأ صغيراً ساذجاً، في الحادث، لم أتعامل كما ينبغي مع الهواء الملوث خلف السيارات، ودخلت المنعطف بسرعة كبيرة للغاية، وهذه كانت النتيجة، لا ألوم أحداً سوى نفسي. لم أتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وهذا أمر مخيب للآمال بالتأكيد.