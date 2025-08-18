محمد بن سليم يناقش قضايا السيارات والتنقل مع رئيس باراغواي

يستعد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، للقاء سانتياغو بينيا رئيس باراغواي لمناقشة قضايا رياضة السيارات والتنقل العالمية خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأمريكي السنوي الذي يعقد الأسبوع المقبل في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي.

وسيجمع المؤتمر الذي سيفتتحه رئيس باراغواي يوم الاثنين 25 أغسطس الحالي، رواد قطاع التنقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء الأمريكتين لاستعراض المبادرات الرئيسية في مجالات السلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في مجال النقل.

ويستضيف المؤتمر نادي باراغواي للسياحة والسيارات (TACPy) ويستمر 3 أيام ويمهّد لحدث تاريخي في رياضة السيارات في باراغواي وهو انضمام البلاد لأول مرة إلى أجندة بطولة العالم للراليات (FIA)، حيث يقام رالي باراغواي (WRC) في منطقة إيتابوا في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس.

وفي هذا السياق قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات قبيل زيارته لباراغواي: "يسرني الانضمام إلى أعضائنا وشركائنا في مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأمريكي 2025، وأتطلع إلى لقاء الرئيس سانتياغو بينيا لمناقشة جهودنا المشتركة لتعزيز المشاركة العالمية في رياضة السيارات وتوفير تنقل آمن وسهل المنال.

ويمثّل هذا التجمع فرصة حيوية لتعزيز التعاون بين الأمريكتين، وتبادل الخبرات في مجال التنقل ورياضة السيارات، والنهوض بأولوياتنا المشتركة في مجالات السلامة والاستدامة والابتكار.

وأضاف: "إن استضافة المؤتمر بالتزامن مع ادراج باراغواي لأول مرة في أجندة بطولة العالم للراليات التي تقام باشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) يجعل هذه اللحظة تاريخية للبلاد والمنطقة، بينما نواصل تطوير رياضة السيارات العالمية، وإلهام جماهيرنا حول العالم، والترحيب بجماهير جديدة في مجتمع الراليات".

ويقام مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات الأمريكي لهذا العام تحت شعار "التنقل الآمن ورياضة السيارات في الأمريكتين"، ويتناول برنامج المؤتمر أربعة مجالات رئيسية وهي: السلامة على الطرق والتثقيف المروري، والابتكار والتقنيات الجديدة في مجال التنقل، ونمو رياضة السيارات العالمية، ودور أندية السيارات في التحول الاجتماعي.

كما يضم هذا الحدث سلسلة من الجلسات المصممة لتزويد الأندية الأعضاء باستراتيجيات ورؤى جديدة حول تطور اتجاهات التنقل والرياضة، وسيتيح فرصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مواضيع مثل تقديم الخدمات، والمسؤولية المستدامة، والابتكار الذي يركز على المستهلك.

ويضم الاتحاد الدولي للسيارات 4 مناطق للتنقل وست مناطق رياضية وسيرحب المؤتمر الأمريكي بالمنطقتين الثالثة والرابعة، واللتين تضمان أندية أعضاء من جميع أنحاء الأمريكتين. وتضم عضوية الاتحاد الدولي للسيارات العالمية 245 نادياً في 149 دولة، وأكثر من 80 مليون عضو.