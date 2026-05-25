عرش فيراري التاريخي تحت التهديد



تعيش بطولة الفورمولا 1 واحدة من أكثر اللحظات التاريخية إثارة، بعدما أصبحت أسطورة فيراري مهددة بفقدان إرثها كأنجح فريق في تاريخ الفورمولا 1، وأحد أهم أرقامها القياسية أمام الغريم الألماني مرسيدس، الذي يقترب بسرعة مذهلة من اعتلاء قمة أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات في تاريخ رياضة سباقات السرعة.



وارتبط اسم فيراري بالمجد في عالم سباقات الفورمولا 1، ليس فقط لأنها الفريق الوحيد الذي شارك في جميع مواسم البطولة منذ انطلاقها، بل لأنها صنعت حقباً كاملة من الهيمنة وأخرجت أساطير خالدة يتقدمهم مايكل شوماخر، السائق الأكثر تتويجاً مع الحصان الجامح بـ 72 انتصاراً.



وغاب الفريق الإيطالي في السنوات الأخيرة عن أهم الألقاب، إذ لم تتوج فيراري بلقب الصانعين منذ 17 عاماً، كما غابت عن لقب السائقين لمدة 18 عاماً، رغم امتلاكها سيارات قادرة على المنافسة في بعض المواسم، مثل سيارة SF24 التي أعادت الفريق إلى مركز الوصافة في بطولة الصانعين.



وواصلت مرسيدس صعودها وبناء مشروعها الناجح بثبات، خصوصاً منذ حقبة المحركات الهجينة، إذ فرض فريق «السهام الفضية» سيطرته المطلقة على البطولة لسنوات طويلة، ومنذ انطلاق الموسم الحالي في 2026، يبدو أن الفريق الألماني عاد بقوة أكبر عبر السيارة الجديدة W17 التي يصفها كثيرون بالأسرع والأكثر تكاملاً على شبكة الانطلاق.



وباتت مرسيدس على بعد ستة انتصارات فقط من الرقم التاريخي لفيراري، إذ بعد فوز السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيللي في سباق جائزة كندا الكبرى، الذي أقيم أمس، الأحد، على حلبة جيل فيلانويف، ارتفع رصيد مرسيدس إلى 243 انتصاراً مقابل 249 لفيراري، ما يجعل احتمال تجاوز الرقم التاريخي قائماً خلال الموسم الحالي، وربما بداية من جائزة هولندا الكبرى إذا استمر الفريق الألماني في فرض هيمنته.



وتسيطر مرسيدس على الموسم الحالي منذ بدايته بتحقيق 5 انتصارات متتالية عبر سائقيها كيمي أنتونيللي «4 انتصارات» وجورج راسل «انتصار واحد».

وأصيبت جماهير فيراري بحالة من القلق في ظل عدم تحقيق الفريق لأي انتصار منذ فوز شارل لوكلير في جائزة إيطاليا الكبرى، بينما واصل محرك مرسيدس حصد الانتصارات مع فرق أخرى مثل ماكلارين وويليامز، وهو ما عزز من أرقام الشركة الألمانية بشكل متواصل.



ويأتي الصانع فورد- كوزوورث ثالثاً بـ 176 انتصاراً، لكنه أصبح غير موجود في الفورمولا 1 منذ زمن، ثم رينو رابعاً بـ 169 انتصاراً.

وتبدو المعركة على عرش التاريخ أصبحت على أشدها أكثر من أي وقت مضى في ظل تفوق مرسيدس الواضح في بداية الموسم، فهل تنجح فيراري في حماية إرثها الأسطوري؟ أم أن مرسيدس ستكتب فصلاً جديداً في تاريخ الفورمولا 1 وتنتزع لقب الفريق الأكثر انتصاراً في البطولة؟



أكثر الصانعين تحقيقاً للانتصارات في الفورمولا

فيراري 249

مرسيدس 243

فورد-كوزوورث 176

رينو 169

سلينغ 89

كلايماكس 40

هوندا 38

بورش 25

بي إم دبليو 20

بي آر إم 18