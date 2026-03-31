التعديلات الاضطرارية تفرض واقعًا جديدًا على الفورمولا 1 في 2026

فرض تعديل روزنامة بطولة العالم لـ الفورمولا 1 واقعًا جديدًا على سباقات السرعة، بعد تقليص عدد جولات الموسم من 24 إلى 22 سباقًا، عقب إلغاء سباقي البحرين والسعودية على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ورغم كون القرار اضطراريًا، فإنه ألقى بظلاله على واحدة من أكثر الرياضات نموًا وربحية في العالم.

وتأتي الخسائر المالية في مقدمة تبعات التعديل، إذ أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن التقديرات الأولية ترجح وصول الخسائر المباشرة إلى نحو 190 مليون دولار من الإيرادات السنوية، استنادًا إلى تحليل شركة «غوغنهايم بارتنرز».

وتعتمد الفورمولا 1 بشكل كبير على «رسوم الترويج»، وهي المبالغ التي تُدفع مقابل استضافة السباقات، ومع إلغاء بعض الجولات تفقد البطولة مصدر دخل ثابتًا، خاصة أن عقود الاستضافة تمتد لسنوات طويلة.

ولا تقتصر التأثيرات على إدارة البطولة، بل تمتد إلى الفرق المشاركة، حيث ترتبط الجوائز المالية مباشرة بإيرادات الفورمولا 1، ما يعني أن أي تراجع في الدخل سينعكس على ميزانيات الفرق. ورغم ذلك، أبدت الفرق مرونة في التعامل مع الوضع، إذ أكد زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين، أن الفرق مستعدة لتحمل التأثيرات المالية، مشددًا على أن السلامة والاستقرار يمثلان الأولوية.

ورغم حجم الخسائر، فإنها قد لا تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي العام للبطولة، في ظل الأداء القوي الذي حققته مؤخرًا، حيث سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 14% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 3.87 مليار دولار، ما يمنحها هامشًا من المرونة لامتصاص الصدمات.

وعلى الصعيد اللوجستي، فرض تعديل الروزنامة ضغوطًا إضافية على الفرق والمنظمين، خاصة فيما يتعلق بنقل المعدات وتحركات الفرق، كما أدى إلى فجوة زمنية غير معتادة تمتد لنحو خمسة أسابيع بين سباق اليابان في 29 مارس وسباق ميامي مطلع مايو.

وتُعد هذه الفترة سلاحًا ذا حدين، إذ تحرم الفرق من بيانات ميدانية مهمة، خاصة في ظل التعديلات التقنية الجديدة، لكنها في المقابل تمنحها وقتًا إضافيًا للعمل على أجهزة المحاكاة وتحسين الأداء.

ويؤثر الجدول الزمني المعدل على خطط التطوير لدى الفرق، وهو أمر معتاد، لكنه يبدو أكثر وضوحًا هذا الموسم، إذ يمثل عام 2026 سباق تطوير كبيرًا في ظل اللوائح الجديدة، ما يفرض على الفرق التخطيط بعناية لتحديثاتها.

كما تزيد عوامل عدة من تعقيد المشهد، حيث بدأت بعض الفرق بالفعل في تجهيز قطع غيار جديدة للجولات الأولى خارج أوروبا، بينما فضلت فرق أخرى الانتظار للحصول على رؤية أوضح، خاصة أن المكاسب الأساسية حاليًا تكمن في فهم وحدة الطاقة وتحسين إدارتها.

يُذكر أن موسم 2026 انطلق بسباق جائزة أستراليا الكبرى، تلاه سباق جائزة الصين الكبرى، على أن يُختتم الموسم بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى على حلبة مرسى ياس في أبوظبي خلال شهر ديسمبر.