سر ظهور اسم سائق فورمولا 1 على قميص فريق لكرة القدم

حصل فريق كرة قدم فرنسي للهواة، لا يتجاوز عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي 431 متابعاً، على رعاية سائق الفورمولا 1 بيير غاسلي. ويشارك غاسلي، البالغ من العمر 30 عاماً، في سباقات الفورمولا 1 مع فريق ألبين، بعد أن سبق له المنافسة مع فرق مثل ريد بول، ويحتل المركز الثامن في ترتيب بطولة السائقين بعد سباق جائزة اليابان الكبرى.

وتعد كرة القدم من أبرز اهتمامات غاسلي بعيداً عن سباقات السرعة، حيث يرعى السائق الفرنسي فريق شوتري يونايتد، وهو للهواة، ويلعب في دوري إيفشام وديستريكت لكرة القدم للدرجة الثانية.



وأعلن النادي الخبر لمتابعيه البالغ عددهم 431 على إنستغرام، وكتب: «يفخر نادي شوتري يونايتد لكرة القدم بالإعلان عن طقمه الجديد برعاية سائق الفورمولا 1 بيير غاسلي»، مضيفاً: «شكراً بيير وفريقه على تحقيق هذا الإنجاز وعلى دعمكم المتواصل».



وذكرت صحيفة ستراتفورد هيرالد أن غاسلي اختار رعاية النادي لأن العديد من أعضاء فريق ألبين يلعبون فيه. وقال سام ويفر، الذي يشارك في إدارة النادي: «ألبين هو فريق الفورمولا 1 المحلي لدينا، ويعمل عدد من لاعبينا هناك في وظائف مختلفة»، مشيراً إلى أن «غاسلي يعشق كرة القدم، وقرر أن يرعانا، لذا قررنا وضع اسمه على طقمنا الجديد».