نجاة سائق هاس من حادث خطير في جائزة اليابان للفورمولا 1

نجا البريطاني أوليفر بيرمان سائق فريق هاس من حادث خطير تعرض له خلال جائزة اليابان الكبرى، على حلبة سوزوكا، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1. وكاد سباق جائزة اليابان الكبرى أن يتحول إلى مأساة، بعدما تعرض نجم فريق هاس إلى حادث عنيف بلغت سرعته نحو 191 ميلاً في الساعة، وقع خلال اللفة 22 عندما كان بيرمان يندفع بسرعة هائلة نحو منعطف سبون، محاولاً تجاوز سائق فريق ألبين، فرانكو كولابينتو، ومع الفارق الكبير في السرعة بين السيارتين، حاول بيرمان تفادي كولابينتو، لكنه فقد السيطرة على سيارته.



واصطدمت سيارة السائق البريطاني باللوحات الإرشادية للحلبة، ثم دارت حول نفسها بعنف قبل أن ترتطم بالحاجز الجانبي بقوة هائلة قدرت بنحو 50 جي، ما أدى إلى تناثر الحصى في مشهد صادم.

ورغم شدة الاصطدام، تمكن بيرمان، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، من الخروج من السيارة دون مساعدة، إلا أنه بدا متألماً وهو يعرج على قدمه اليسرى، وسرعان ما تدخل الطاقم الطبي.



وأكد فريق هاس في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن السائق كان «واعياً ويتواصل بشكل طبيعي»، مشيراً إلى أن الفحوصات لم تظهر أي كسور، وإنما تعرض لكدمة في الركبة اليمنى.

وأوضح مدير فريق هاس أن السبب الرئيسي للحادث كان الفارق الكبير في السرعة بين بيرمان ومنافسه، مؤكداً أن الحادث كان مخيفاً للغاية.



وفي وقت لاحق، طمأن بيرمان الجميع في فيديو على موقع الفريق بأن حالته الصحية جيدة، موجهاً اعتذاره للفريق عن الحادث، وأنه سيحصل على بعض الراحة قبل خوض غمار السباق التالي.



وكان الحادث قد استدعى دخول سيارة الأمان، ما أثر على مجريات السباق، حيث استفاد سائق مرسيدس، كيمي أنتونيللي من التوقفات ليعتلي الصدارة، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز بسباق اليابان.

وقدم بيرمان بداية قوية لموسم 2026، إذ كان يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين قبل انطلاق جائزة اليابان الكبرى، قبل أن يتراجع إلى المركز السابع نتيجة ما حدث في السباق.