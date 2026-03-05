بطل فورمولا 1: الفوز باللقب الأول زاد شهيتي

قال لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، اليوم الخميس، إن فوزه بأول لقب له في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات جعله أكثر تعطشًا للمزيد من الألقاب، مع استعداده للدفاع عن لقبه في سباق جائزة أستراليا الكبرى الأسبوع المقبل.

وأضاف سائق مكلارين أن فوزه بلقب بطولة السائقين لم يغير من طريقة عمله أو رغبته في أن يُنظر إليه على أنه «قناص» وليس «فريسة».

وقال السائق البريطاني للصحفيين في حلبة ألبرت بارك: «ربما قمت بأكبر قدر من التدريبات وأشياء أخرى خلال فترة ما قبل الموسم أكثر من أي وقت مضى. لذلك بالتأكيد لم أكن أسترخي أكثر أو أحتفل أو أي شيء من هذا القبيل. في الواقع كان العكس تمامًا.

لا، ما زلت متعطشًا للفوز. أعتقد أن ذلك جعلني أرغب في الفوز أكثر بطريقة ما، لأنك عندما تشعر بذلك الإحساس، تمامًا عندما تفوز بسباق واحد تريد آخر. بالنسبة لي كان الشعور نفسه مع البطولة. الفوز بسباق أمر رائع، لكنك بالتأكيد تريد تحقيق انتصارين».

وفاز نوريس بسباق العام الماضي في ملبورن بعدما انطلق من المركز الأول، لكنه أشاد كثيرًا بأداء السيارة خلال الاختبارات الشتوية.

لكن مكلارين، بطل الصانعين، بدا أقل تفاؤلًا بشأن أداء سيارة «إم سي إل 40» في فترة ما قبل الموسم هذا العام، إذ قال رئيس الفريق أندريا ستيلا إنهم متأخرون بخطوة عن فيراري ومرسيدس.

وكان أوسكار بياستري، زميل نوريس في الفريق، الذي تصدر بطولة العام الماضي قبل أن يحتل المركز الثالث في النهاية، متحفظًا أيضًا بشأن توقعاتهم في بداية الموسم، وقال أمس الأربعاء إنه لا ينبغي اعتبارهم أبرز المرشحين للفوز في ملبورن.

لكن نوريس كان أكثر تفاؤلًا، وقال: «حتى إذا كنت ثاني أو ثالث أو رابع أسرع فريق، لا أعتقد أن هذا يعني أنك في وضع متأخر. أعتقد أنه لا يزال وضعًا جيدًا لبدء الموسم. أعتقد في السنوات الماضية التي كان من الصعب فيها التحسن على مدار الموسم، أثبتنا بالتأكيد أنه يمكن تحقيق ذلك».

وتشهد بطولة هذا العام الكثير من الأمور المجهولة بسبب التغييرات الكثيرة في قواعد الهيكل والمحرك التي أجرتها بطولة «فورمولا 1».

وقال لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات، إن السائقين سيواجهون أصعب موسم على الإطلاق بسبب تحديات إدارة الطاقة اللازمة للمحركات التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير.

وقال نوريس إنه لا يزال يتكيف مع التغييرات، ومن المحتمل أن يستمر ذلك خلال الموسم.

وأضاف: «ربما سيستغرق الأمر ثلث الموسم على الأقل حتى نقود على حلبات وإطارات مختلفة ومسارات وظروف جوية مختلفة، حتى أقترب من مستوى الدقة الذي كنت أحتاجه العام الماضي».