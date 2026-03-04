تأجيل سباق لوسيل… وانطلاق بطولة العالم للتحمل من إيمولا

تقرر تأجيل انطلاق السباق الأول لموسم بطولة العالم للتحمل للسيارات في قطر بسبب أحداث الشرق الأوسط.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أمس الثلاثاء: «نظراً للأهمية القصوى لسلامة وأمن المتسابقين والعاملين والجماهير، فقد تم اتخاذ قرار بتأجيل البطولة».

وأوضح الاتحاد أن قرار تأجيل الحدث، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 26 إلى 28 مارس/آذار الجاري، جاء بعد مشاورات مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، في ضوء الوضع الجيوسياسي الراهن.

وأعلن الاتحاد أنه سيكشف في الوقت المناسب عن الموعد الجديد للسباق، الذي يبلغ طوله 1812 كيلومتراً على حلبة لوسيل الدولية شمال العاصمة القطرية الدوحة، على أن يقام في النصف الثاني من الموسم.

وتنطلق البطولة الآن بالسباق الثاني من الموسم، وهو سباق إيمولا للست ساعات، المقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 19 أبريل/نيسان المقبل في إقليم إميليا رومانيا الإيطالي، علماً بأنه من المقرر أن تختتم المسابقة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني في البحرين.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «ستظل سلامة ورفاهية مجتمعنا على رأس أولويات الاتحاد».

وأضاف: «يواصل الاتحاد الدولي للسيارات متابعة التطورات في جميع أنحاء المنطقة، ونتضامن مع جميع المتضررين من هذه الأحداث الأخيرة، متمنين الهدوء والأمان وعودة الاستقرار».