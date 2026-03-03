فورمولا 1 تبدأ عهد 2026 بأكبر تغييرات في تاريخها الحديث

تدخل بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات موسم 2026 بعهد جديد كلياً، مع تغييرات جذرية في لوائح الهيكل ووحدات الطاقة، وانضمام فرق جديدة، في موسم يوصف بأنه الأكبر تحولاً في تاريخ البطولة الحديث، والذي ينطلق بسباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن في الثامن من مارس/آذار.

ولأول مرة منذ عقود، يتم تعديل لوائح الهيكل ووحدات الطاقة في الوقت ذاته، مع توزيع يقارب 50-50 بالمئة بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، واعتماد وقود مستدام ومتطور بنسبة 100 بالمئة. كما أصبحت السيارات أصغر حجماً وأقصر وأخف وزناً، إلى جانب إطارات أضيق من بيريلي.

وتم الاستغناء عن نظام تقليل الاحتكاك (دي.آر.إس)، ليحل محله نظام ديناميكا هوائية نشط يتضمن أجنحة أمامية وخلفية قابلة للتعديل، ووضعين جديدين للتجاوز والتعزيز يتحكم بهما السائق.

منافسة مفتوحة وأسئلة معلّقة

يدخل البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، الموسم حاملاً الرقم واحد للمرة الأولى بعد تتويجه بلقب 2025 وإنهائه هيمنة ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي حصد أربعة ألقاب متتالية.

وتشير اختبارات ما قبل الموسم في البحرين إلى استمرار وجود أربعة فرق تقليدية في صدارة المشهد: مرسيدس، فيراري، رد بول، ومكلارين، وسط شكوك حول إخفاء بعض الفرق لأدائها الحقيقي.

ويرى توتو فولف، رئيس مرسيدس، أن رد بول معيار المنافسة هذا العام، خاصة مع خوضه أول موسم بمحرك من تصنيعه الخاص، فيما قلل الفريق النمساوي من هذه التوقعات، وأشار إلى احتمال تراجعه للمركز الرابع.

وتبقى الأسئلة مفتوحة: هل ينهي فيراري انتظاره الطويل للقب السائقين؟ وهل ينجح لويس هاميلتون في حصد لقبه الثامن؟ أم يكون جورج راسل المرشح الأبرز؟ وهل يعود فرستابن للقمة؟ أم يتمكن نوريس من الدفاع عن لقبه في مواجهة زميله الأسترالي أوسكار بياستري؟

تحولات على مستوى الفرق

شهدت البطولة توسع شبكة الانطلاق إلى 11 فريقاً مع انضمام كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز، كأول فريق جديد بالكامل منذ انضمام هاس عام 2016. ويعتمد الفريق على محركات فيراري، مع عودة سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس لتشكيلته.

كما أصبح فريق ساوبر السويسري فريق مصنع أودي بمحرك خاص، فيما تحول ألبين من محركات رينو إلى مرسيدس، لينتهي بذلك تاريخ رينو الطويل كمصنع محركات في البطولة.

أما أستون مارتن، فقد بدأ شراكة جديدة مع هوندا، وانضم إليه المصمم الشهير أدريان نيوي، رغم معاناته من مشاكل موثوقية في الاختبارات.

تغييرات رياضية وتنظيمية

سيكون البريطاني أرفيد ليندبلاد (18 عاماً) السائق الصاعد الوحيد هذا الموسم مع فريق ريسنج بولز، ليصبح أصغر سائق بريطاني في تاريخ فورمولا 1، ورابع أصغر سائق في تاريخ البطولة.

كما شهدت التجارب التأهيلية تعديلاً جديداً، إذ سيتم إقصاء ست سيارات في المرحلتين الأولى والثانية بدلاً من خمس، بعد زيادة عدد الفرق.

وعلى مستوى الروزنامة، تنضم مدريد إلى جدول السباقات بحلبة شوارع جديدة، فيما خرجت إيمولا من القائمة. كما ستقام سباقات سرعة في كندا وهولندا وسنغافورة، بينما ستشهد باكو إقامة سباق يوم السبت، لتنضم إلى لاس فيجاس.