فورمولا 1.. سباق أستراليا يقام في موعده رغم أزمة الطيران

لا يتوقع ترافيس أولد، الرئيس التنفيذي لسباق جائزة أستراليا الكبرى، حدوث أي تأثير ناتج عن مشاكل السفر جراء أحداث الشرق الأوسط على افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، المقرر إقامته في حلبة ألبرت بارك بمدينة ملبورن الأسبوع المقبل.

وأنهت فرق فورمولا 1 مؤخرًا اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، وكان من المقرر أن يمر عدد من أفراد الفرق عبر قطر أو الإمارات في طريقهم إلى أستراليا للمشاركة في سباق الأحد المقبل.

وقال أولد لشبكة «فوكس سبورتس» اليوم الاثنين: «لا شك أن أحداث مطلع الأسبوع الحالي أربكت خطط السفر للفرق ولفورمولا 1 نفسها، بطولة فورمولا 1 خبيرة في نقل الأشخاص حول العالم، لذلك سرعان ما أعادت جدولة الرحلات الجوية».

وأضاف: «قيل لي إن الجميع الآن في طريقهم إلى الوجهة المحددة وسيصلون في الوقت المحدد، لذلك لن يكون هناك أي تأثير على سباقنا.. لكنها كانت بالتأكيد 48 ساعة مزدحمة، خاصة بالنسبة لفورمولا 1».

وسيعقب افتتاح الموسم في مارس / آذار الحالي سباقات في الصين واليابان، قبل أول سباقات الخليج في جدول بطولة فورمولا 1، والمقررة في البحرين والسعودية خلال أبريل / نيسان المقبل.

وتابع أولد: «أنا متأكد من أن بطولة فورمولا 1 تفكر مسبقًا في الآثار التي قد تترتب على ذلك، في الوقت الحالي لا توجد مشاكل بالنسبة لنا، لكنني أتصور أنها تفكر فيما يمكنها فعله بجدول سباقات الموسم إذا لزم الأمر».

وأشار أولد إلى أن طبيعة حلبة ألبرت بارك تجعل من غير المرجح أن تتمكن ملبورن من استضافة سباق بديل، في حال تعذر إقامة سباقي البحرين أو السعودية.

وقال: «بالتأكيد قضينا وقتًا طويلًا في بناء هذه الحلبة، وبعد السباق مباشرة نقوم بإزالتها بالكامل حتى يتمكن المجتمع المحلي من استغلال المكان.. سيكون لدى فورمولا 1 خطط أخرى، كما يمكنكم أن تتخيلوا، لأسباب عديدة».