مصر والمغرب يرفعان رأس العرب بـ 13 بصمة في حفل جوائز الكاف

المصدر: د ب أ

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فرضت الكرة العربية نفسها بقوة على حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم مساء الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

كان للكرة العربية حضور قوي بـ 13 بصمة مختلفة، حيث فاز المغاربة بخمس جوائز، حيث ذهبت جائزة أفضل مدرب لوليد الركراكي المدير لأسود أطلس رابع كأس العالم الأخيرة (قطر 2022).

وفاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى، ومنتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر.

لم يتفوق المغاربة على مستوى الرجال فقط، بل فازت نسرين الشاد بجائزة أفضل لاعبة شابة، ومواطنتها فاطمة تجناوت بجائزة أفضل لاعبة داخل حدود القارة السمراء، التي تواجدت أيضا في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبة في أفريقيا.

وصعد فريق الأهلي المصري لمنصة التتويج ثلاث مرات بفضل فوزه بخمس بطولات محلية وقارية في الموسم الماضي تحت قيادة مديره الفني الحالي السويسري مارسيل كولر.

فاز العملاق المصري بجائزة أفضل فريق للرجال، ولاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بجائزة الأفضل داخل القارة، ومحمود عبد المنعم كهربا بجائزة هدف العام.

كما تواجد ثلاثة نجوم عرب في تشكيل منتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا في أفريقيا لعام 2023، وهم الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان أمرابط إضافة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

بخلاف مصر والمغرب كان لنيجيريا حضورا بارزا في حفل الكاف، بفوز فيكتور أوسيمين نجم النسور الخضراء وفريق نابولي الإيطالي بالجائزة الأكبر أفضل لاعب، كما فازت مواطنته أسيسات أوشوالا مهاجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة.

وفازت النيجيرية تشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وذهبت جائزة أفضل منتخب للسيدات لمنتخب نيجيريا، وتواجدت أيضا 3 لاعبات في منتخب القارة.

ولمعت جنوب أفريقيا بجائزتين في حفل مراكش، بفوز صن داونز بجائزة أفضل فريق للسيدات، وديزيري إيليس بجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات بخلاف تواجد 5 لاعبات في التشكيل المثالي لمنتخب القارة.

وبثلاث بصمات ظهرت السنغال في فوز لامين كامارا بجائزة أفضل لاعب شاب إضافة إلى تواجد الثنائي ساديو ماني وكاليدو كوليبالي في التشكيل المثالي لمنتخب أفريقيا.

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