بعد تتويج فيرستابن بسباق فورمولا-1.. رئيس مرسيدس: سيارتنا لا تستحق الفوز بسباق

المصدر: رويترز

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قال توتو فولف رئيس مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد إن فريقه لا يستحق الفوز بسباق هذا الموسم بعد سباق كارثي في ساو باولو حيث فاز الفريق العام الماضي.

وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز الثامن بينما انسحب زميله جورج راسل من السباق الذي فاز به ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات محققا انتصاره 17 هذا الموسم ورقم 19 لصالح رد بول في 20 سباقا.

وفاز راسل بسباق العام الماضي متفوقا على هاميلتون في آخر انتصار يحققه مرسيدس، الذي هيمن فيما مضى على المسابقة، لكن الفريق لم يكن قريبا من الفوز اليوم.

وقال هاميلتون السبت إنه يحصي الأيام للتخلص من السيارة الحالية بنهاية الموسم واتفق معه فولف.

وقال المسؤول النمساوي لتلفزيون (سكاي سبورتس) "لا مبرر لهذا الأداء. تعجز الكلمات عن وصفه".

وأضاف "أنهت هذه السيارة في المركز الثاني الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه، ومهما كان ما فعلناه بها، فقد كان مروعا. ظل لويس في المنافسة هناك، لكن جورج... لا يسعني سوى أن أشعر بالأسى على السائقين لأنهما يقودان مثل هذا الشيء البائس".

وتابع "هذا يعكس صعوبة السيارة، إنه وضع دقيق جدا"، مشيرا إلى أن السيارة "بدت تقريبا وكأنها على ثلاث إطارات لا أربعة".

وقال "هذه السيارة لا تستحق الفوز. يجب أن نسعى بقوة في آخر سباقين وأن نتعافى".

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