فيرستابن يتوج بسباق جائزة البرازيل الكبرى لسيارات فورمولا-1

المصدر: د ب أ

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حرم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، فريق مرسيدس من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في سباق جائزة البرازيل الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1.

وتوج فيرستابن، الذي احتفظ مبكرا هذا الموسم بلقب بطل العالم في فئة السائقين للعام الثالث على التوالي، بالسباق البرازيلي الذي جرى اليوم الأحد على مضمار (إنترلاجوس)، ليحقق انتصاره الـ17 هذا الموسم في سباقات الجائزة الكبرى.

وكان فيرستابن قد فاز آخر مرة في البرازيل عام 2019، قبل أن يتوج البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل، ثنائي فريق مرسيدس بالنسختين الماضيتين للسباق.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، في المركز الثاني بالسباق، بينما حل الإسباني فيرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن، ثالثا.

وانتزع فيرستابن لقبه الثالث على التوالي ببطولة العالم الشهر الماضي، في سباق جائزة قطر الكبرى، في حين ضمن فريقه ريد بول أيضا لقب البطولة في فئة الصانعين، للموسم الثاني تواليا.

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