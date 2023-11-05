رغم الفوز على المقاولون .. كولر مدرب الأهلي المصري ينتقد لاعبيه

المصدر: رويترز

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قال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن قلة تركيز لاعبيه كادت تكلفه التعادل أمام المقاولون العرب بعدما تقدم حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفارق هدفين السبت.

وفاز الأهلي 2-1 على مضيفه المقاولون العرب بعد استئناف مبارياته في المسابقة المحلية عقب مشاركته في الدوري الأفريقي التي ودعها من قبل النهائي بالخسارة 1-صفر من ماميلودي صن داونز في مجموع المباراتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على المالي أليو ديانج ليقلص صاحب الأرض الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية ويتحول الضغط على الأهلي للحفاظ على تقدمه.

وأبلغ كولر مؤتمرا صحفيا عقب المباراة "لا نعاني من مشكلة لياقة وإنما الأمر يتعلق بالتركيز. كان من الممكن أن نفقد نقطتين بسبب قلة التركيز عقب احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها المقاولون".

وأضاف المدرب السويسري أن المقاولون لم يهدد مرمى الحارس مصطفى شوبير الذي شارك بدلا من محمد الشناوي قائد الفريق.

واستبعد كولر عدة لاعبين بينهم الشناوي والتونسي علي معلول وأكرم توفيق ومحمود عبد المنعم (كهربا) من التشكيلة بعد المشاركة في التعادل السلبي مع صن داونز في القاهرة يوم الأربعاء الماضي.

وقال كولر "اللاعبون الذين لم يشاركوا مؤخرا لم يكن لديهم أي نقص في اللياقة حين شاركوا مع تسعة لاعبين آخرين اليوم".

وطالب المقاولون العرب باحتساب ركلة جزاء أخرى للشك في وجود لمسة يد على ديانج والعودة لحكم الفيديو المساعد لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وقال شوقي غريب مدرب المقاولون في تصريحات تلفزيونية "إذا لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو في لمسة اليد الأخيرة لتغير القرار. لقد أشار باستمرار اللعب وكنا نستحق التعادل".

وتقدم الأهلي للمركز الخامس بتسع نقاط من ثلاث مباريات وظل المقاولون في المركز قبل الأخير بنقطتين من ست مباريات.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

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