الاهلي يداوي جراحه بفوز ثمين على المقاولون في الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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داوى الاهلي جراحه القارية بعد خروجه من نصف نهائي دوري إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بفوز ثمين على حساب مضيفه المقاولون العرب 2-1 السبت بملعب عثمان احمد عثمان في القاهرة في المرحلة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل طاهر محمد طاهر (45+4) ومحمد هاني (84) هدفي الأهلي، والاوغندي جوزيف اوتشايا (89 من ركلة جزاء) هدف المقاولون العرب.

وهو الفوز الثالث للأهلي في ثلاث مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الذي عاد إلى منافساته بعد غياب 26 يوما بسبب مشاركته في المسابقة القارية الحديثة.

ورفع الاهلي رصيده الى 9 نقاط في المركز الخامس، فيما فشل المقاولون في تحقيق الفوز للمباراة السادسة تواليا وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وسيطر الاهلي على اغلب فترات الشوط الاول وان ندرت الفاعلية الهجومية على مرمى المقاولون، ووضح تأثر اداء الاهلي بغياب عدد كبير من لاعبيه الاساسيين بعدما فضل مدربه السويسري مارسيل كولر اراحتهم عقب الخروج المخيب من دوري إفريقيا.

ولجأ لاعبو الاهلي الى التسديد من خارج المنطقة لصعوبة اختراق الدفاع المتكتل لأصحاب الارض، وسدد امام عاشور كرة اصطدمت بمحمد شوقي غريب وارتدت من العارضة (17)، قبل أن ينجح طاهر في هز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تبادل للكرة مع محمد مجدى "افشه" فاخترق دفاع المقاولون وسدد من داخل المنطقة على يمين محمود ابو السعود.

وتخلى لاعبو المقاولون عن تراجعهم الدفاعي في الشوط الثاني، وبادلوا الضيوف الهجمات سعيا لإدراك التعادل، وسدد اوتشايا من خارج المنطقة تصدى لها مصطفى شوبير على دفعتين (72).

وعزز هاني تقدم الاهلي مستغلا كرة عرضية لطاهر فسددها واصطدمت بلؤى وائل وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك على يمين ابو السعود (84).

وحصل المقاولون على ركلة جزاء اثر لمسة يد من البديل المالي اليو ديانغ، فانبرى لها اوتشايا على يسار شوبير (89).

واقتنص بلدية المحلة فوزا مثيرا من ضيفه فاركو 3-2 بملعب غزل المحلة.

وتقدم البلدية بثلاثة اهداف في الشوط الاول عن طريق حسام اشرف (28 من ركلة جزاء) واسلام مرزوق (34) والسنغالي بابكر ندياي (45+3 خطأ في مرمى فريقه)، وقلص فاركو النتيجة في الثاني بهدفي شكري نجيب (58 من ركلة جزاء) والبديل احمد شريف (76).

ورفع البلدية رصيده الى 8 نقاط وتقدم الى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد فاركو عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وحقق الجونة فوزا ثمينا على ضيفه الداخلية بهدفين نظيفين بملعب خالد بشارة سجلهما المغربي احمد بلحاج (21 من ركلة جزاء) والنيجيري جبريل شيكودي (23).

ورفع بلحاج رصيده الى 5 اهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المهاجم الانغولي للاتحاد السكندري جوب مابولولو المتصدر.

ورفع الجونة رصيده الى 8 نقاط وصعد الى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

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