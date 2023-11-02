ثأر لخسارته نهائي المسابقة الموسم الماضي.. نيوكاسل يقصي مانشستر يونايتد من كأس رابطة الاندية الانجليزية

المصدر: أ ف ب

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ألحق نيوكاسل بمانشستر يونايتد خسارة قاسية ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-0 الأربعاء في الدور الرابع.

وعلى ملعب أولد ترافورد، ثأر نيوكاسل لخسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي على يد "الشياطين الحمر" 0-2، حارماً إياه آنذاك من تتويجه الكبير الأول منذ العام 1955 حين أحرز لقب الكأس الانجليزية.

وسجّل اهداف نيوكاسل الباراغوياني ميغل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60).

وأجرى المدربان تغييرات كبيرة على التشكيلتين الاساسيتين في السعي لمنح نجومهما الراحة.

وزاد رجال المدرب إيدي هاو من معاناة يونايتد الذي تلقى ايضًا خسارة مذلّة على ارضه امام جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 0-3 الأحد في الدوري الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز الثامن في ترتيب "برميرليغ" بـ15 نقطة وبفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر.

وأنهى نيوكاسل عقدته في "أولد ترافورد" وحقّق فوزه الاول منذ ديسمبر 2013، حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز.

وبعد بداية متعثرة هذا الموسم، واصل نيوكاسل تدريجياً الدخول في الأجواء وحقق سلسلة من النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة ما سمح له بالتواجد في المركز السادس بعد التعادل 2-2 على أرض ولفرهامبتون السبت.

وكان نيوكاسل اقصى مانشستر سيتي عن المسابقة في الدور الثالث في اواخر سبتمبر الماضي بالفوز عليه 1-0.

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