ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية

المصدر: أ ف ب

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تأهل ليفربول الى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 2-1.

وسجّل الاوروغوياني داروين نونييس هدف الفوز للريدز (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لاصحاب الارض (64) اثر هدف التقدم من مواطنه كودي خاكبو لليفربول (31).

ولحق تشلسي وايفرتون بليفربول الى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليًا.

كما عبر فولهام الى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.

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