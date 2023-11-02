ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد الشناوي حارس مرمي فريق الأهلي المصري أن وداع بطولة الدوري الأفريقي هو درس قوي يجب أن يتعلم فريقه منه.

وفرض صن داونز الجنوب الأفريقي التعادل السلبي على مضيفه الأهلي المصري ، ليتأهل إلى نهائي البطولة حيث سيواجه الوداد البيضاوي المغربي.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية الأربعاء، إن جماهير ناديه حضرت بكثافة في استاد القاهرة لدعم الفريق في مواجهة الإياب أمام صن داونز .

وأضاف:" لاعبينا قدموا أداء جيدا ولكن تخلي عنا التوفيق وأهدرنا عدة فرص وضربة جزاء في تلك المباراة".

وأوضح:" أغلقنا صفحة وداع بطولة الدوري الأفريقي وتركيزنا في البطولة المحلية ولا سبيل للتوقف عند مباراة صن داونز".



اقرأ ايضا:

لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات.. كولر مدرب الأهلي يعلق على وداعه الدوري الأفريقي

أول تعليق من الشناوي بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي

على حساب الأهلي.. صن داونز يلتقي الوداد المغربي في نهائي دوري السوبر الإفريقي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز