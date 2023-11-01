على حساب الأهلي.. صن داونز يلتقي الوداد المغربي في نهائي دوري السوبر الإفريقي

المصدر: وكالات

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ودع الأهلي المصري بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، التي استحدثها الاتحاد الأفريقي (الكاف) مؤخرا، إثر تعادله بدون أهداف مع ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب قبل النهائي باستاد القاهرة اليوم الأربعاء.

وخسر الأهلي، الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا، في مباراة الذهاب 1-صفر ليفشل في هز شباك ضيفه في حضور جماهيري ضخم.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12 إثر احتسابها لصالح بيرتسي تاو بعد تدخل قوي من حارس الضيوف رونوين وليامز الذي تصدى لركلة الظهير الأيسر التونسي.

وسدد معلول بقوة بيسراه على يسار وليامز الذي حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وكادت أن تشهد الدقيقة السابعة هجمة خطيرة إثر تمريرة خطأ من وليامز وصلت لحسين الشحات لكنه أطلق تسديدة ارتطمت بالدفاع.

وكاد محمود عبد المنعم (كهربا) أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 24 عندما استغل سقوط الكرة من يد وليامز ليتابعها من مدى قريب لكنها ارتطمت في القائم الأيسر في غرابة شديدة وأبعدها دفاع الضيوف.

وفي منتصف الشوط الأول سنحت فرصة للضيوف عبر ثابيلو ماسيكو لكن تدخل أكرم توفيق ليفسد محاولته.

وردت العارضة تسديدة بيرسي تاو من مدى قريب عندما استقبل تمريرة عرضية على صدره وسدد مباشرة بعد نصف ساعة من البداية لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل على المهاجم الجنوب أفريقي.

وبعدها بثلاث دقائق أطاح كهربا بالكرة أعلى العارضة من تسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية متقنة من لاعب الوسط إمام عاشور.

وواصل الأهلي ضغطه في الشوط الثاني لكن لم يسفر ذلك عن شيء حتى دفع مدربه السويسري مارسيل كولر بثلاثة تغييرات مرة واحدة بإشراك أنتوني موديست ومحمد مجدي (أفشة) ورضا سليم بدلا من الشحات وكهربا وأليو ديانج.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء إثر سقوط البديل المغربي سليم داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 75.

وغادر سليم الملعب بعد سقوطه مباشرة ليشارك بدلا منه أحمد عبد القادر في الدقيقة 78.

وأكمل صن داونز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل جونيور ميندييتا في الدقيقة 84 بعد تدخل متهور على توفيق.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لمسة يد لمدافع صن داونز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه أشار إلى احتساب رمية إسقاط.

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