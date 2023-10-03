الاتحاد السعودي يشيد بقرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

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أشاد الاتحاد السعودي بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء مباراة الاتحاد بطل السعودية وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا الاثنين.

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب إلغاء المباراة واكتفى بالقول إن القرار بسبب "ظروف غير متوقعة".

وقال الاتحاد السعودي في بيان "يشيد الاتحاد السعودي على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".

وأكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه.

وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد "توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن" ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة.

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