مغادرة لاعبي الاتحاد لملعب مباراة سيباهان بدوري أبطال آسيا

المصدر: رويترز

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ذكرت محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) اليوم الاثنين إن لاعبي الاتحاد السعودي غادروا ملعب مباراة سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت جرينتش قبل تأجيل صفارة البداية.

وأشارت محطة (إس.إس.سي) أن التأخير بسبب "بعض الأمور التي طلبها الاتحاد الآسيوي أن تكون حاضرة في المباراة".

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.



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