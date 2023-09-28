خلافات مالية أم تعب أم إصابة.. غياب ميسي عن إنتر ميامي الأمريكي لغز يبحث عن إجابات

المصدر: دبي - زياد فؤاد

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أثار غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباريات فريقه إنتر ميامي الأمريكي الأخيرة العديد من التساؤلات في الصحافة العالمية، خاصة في ظل الغموض حول إصابته، وإصرار مسؤولي النادي على عدم الإدلاء بأي تصريحات حول حالته وسر غيابه أو طبيعة إصابته.

وغاب ميسي عن مباراتي فريقه الأخيرتين في الدوري الأمريكي، إضافة لغيابه عن مباراة فريقه في الكأس أمام هيوستون دينامو، والتي خسرها إنتر ميامي 1-2، وهو الأمر الذي سأل عنه الصحفيون في المؤتمر الذي أعقب اللقاء، فقال تاتا مارتينو مدرب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، إنه لا يستطيع المغامرة بتواجد ميسي في التشكيل دون التأكد من سلامته بنسبة 100%.

وتهرب تاتا من الإجابة عن طبيعة إصابته، قائلاً: «كلنا نريد تواجد ميسي دائماً في كل المباريات، ولكنه لن يستطيع التواجد، لا يمكن المغامرة به الآن، ليس لدي معلومات وما أعرفه أن ميسي مهم للفريق، فإن كان جاهزاً سيشارك».

حارس مرمى فريق إنتر ميامي دريك كالندر حول غياب ميسي: «لم نعلم أنه لن يشارك، فقط عندما ذهبنا إلى غرفة خلع الملابس قبل المباراة لم نجد قميصه فعلمنا أنه لن يشارك».

وفي بيان سابق ظهر مقتضباً قال النادي إن «اللاعب مصاب»، دون أي إشارة إلى طبيعة إصابته أو الوقت التي يحتاجه للتعافي أو موعد عودته للمشاركة في المباريات.

ليسوا آلات

في الوقت الذي قال زميله في الفريق سرخيو بوسكيتس عقب الخسارة 1-2 من هيوستون دينامو: «نحن لاعبون ولسنا روبوتات، من حقنا أن نتعب ونصاب، لسنا آلات، طبيعي أن يصاب بعض اللاعبين، بالتأكيد ميسي مهم، ولكننا فريق، ونحاول قدر الإمكان تعويض أي غياب»، قالها بوسكيتس دون أن يتطرق إلى طبيعة إصابة ميسي أو موعد عودته.

في الوقت نفسه قال أغلب اللاعبين في الفريق إنهم لا يعلمون شيئاً عن إصابة النجم الأرجنتيني الأهم في العالم، معتبرين أن تلك الأمور تخص الجهاز الطبي والمدير الفني، مشيرين إلى أنهم يعلمون بمشاركته من عدمها فقط بركوب حافلة الفريق متوجهين إلى ملعب المباراة.

ويخوض إنتر ميامي مباراة أخرى في المسابقة المحلية الأمريكية يوم السبت المقبل، دون أي مؤشرات لتواجد ميسي فيها أو غيابه، في ظل السرية والتكتم في الفريق، وإن كانت بعض التقارير قد أشارت لوجود خلاف مالي بين بطل العالم مع منتخب الأرجنتين 2022، وبين النادي الأمريكي، هي السبب في غيابه عن المباريات، إلا أنه لا دليل على تلك الخلافات، وأغلبها مجرد تكهنات لا تحمل أدلة.

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