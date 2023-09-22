ميسي يثير الشكوك حيال مشاركته في مونديال 2026

المصدر: أ ف ب

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أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك مجدداً حيال مشاركته في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حين سيبلغ بطل مونديال قطر العام الماضي من العمر 39 عاماً.

وقال نجم إنتر ميامي الأمريكي لمواطنه ميغيل غارادوس، في مقابلة بُثت على موقع «يوتيوب»، أمس: «لا أعرف إذا كنت سأكون هناك».

وأضاف نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان السابق: «لا أفكر في الأمر بعد لأنه بعيد»، مؤكداً أن تركيزه الحالي ينصب على بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وأردف: «بعد كوبا أمريكا سنرى، الأمر سيعتمد على ما أشعر به. لا تزال هناك ثلاث سنوات متبقية».

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى نجمته العالمية الثالثة بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في مونديال قطر في ديسمبر الماضي.

وكرر ميسي، في المقابلة، خيبة أمله لعدم حصوله على «الاعتراف» الكافي في ناديه السابق سان جرمان بعد فوزه بكأس العالم.

وادعى أنه كان الوحيد من بين زملائه في المنتخب الأرجنتيني «الذي لم يحصل على اعتراف» من ناديه.

وقال عن مغامرته في العاصمة باريس التي استمرت موسمين فقط (2021-2023) بعد مسيرة لـ17 عاماً في برشلونة: «لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائماً إن الأشياء تحدث لسبب ما»، مضيفاً أنه «لم يكن على ما يرام هناك».

وكان ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد صرّح في مناسبات عديدة أنه غير سعيد في سان جرمان، قبل أن ينتقل إلى فلوريدا هذا الصيف للعب مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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