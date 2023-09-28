رونالدو وميسي ليسا في الصدارة.. من هم أغنى الرياضيين في العالم؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يعتبر الرياضيون المحترفون من أثرى الأشخاص في العالم، حيث تتجاوز ثرواتهم الملايين بل مليارات الدولارات، فهم لا يمتلكون فقط المهارات الاستثنائية في رياضاتهم، بل لديهم القدرة على تحقيق أرباح ضخمة من مجموعة مصادر متنوعة.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على أغنى الرياضيين في العالم والعوامل التي أدت إلى تحقيقهم لهذه الثروات الهائلة.

النجاح والثروة

النجاح في مجال الرياضة يتطلب مهارات استثنائية وموهبة طبيعية، وتعتبر العقود مع العلامات التجارية والشركات الكبرى من العوامل التي ساعدت هؤلاء على تكوين ثروتهم، فمنهم مثلاً من يقوم بالاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع والأعمال بهدف زيادة موارده المالية، كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدراً كبيراً للدخل المادي، خاصة على مستوى المشاهير.

وقد يفاجئ الكثيرون بأنه على الرغم من تخطي ثروة النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حاجز النصف مليار دولار، إلا إنهما ليسا في صدارة أغنى رياضيين العالم.

من أهم أغنى رياضيين في العالم؟

1

فلويد مايويذر

يُعتبر الملاكم الأمريكي السابق فلويد مايويذر، أثرى رياضي في العالم، بحسب مجلة "فوربس" الشهيرة، إذ قدرت ثروته بأكثر من مليار دولار، وتكونت من خلال مشاركته في مباريات الملاكمة الكبرى ومكافآتها المرتفعة، وكانت بعض مبارياته تُعرف بالأحداث الضخمة التي جلبت إيرادات مذهلة، وما يميز مايويذر أيضاً هو استثماره الناجح في العديد من المشاريع والأعمال التجارية، بما في ذلك شركات الإعلان والعقارات، وتمتلك شهرته واسمه العلامة التجارية الخاصة به، وهو ما يستغله في تحقيق أرباح إضافية.

2

كريستيانو رونالدو

يعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم وأغنياءه، وتكونت ثروته من خلال ارتباطه بعقود ضخمة مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وأخيراً النصر السعودي، بالإضافة إلى تعاقده مع العديد من الشركات العالمية، مثل نايكي وClear وغيرها، وهو أيضًا معروف بأعماله الاستثمارية في مجالات مثل الملابس والعقارات، وتبلغ ثروة رونالدو ما يقرب من 800 مليون دولار.

3

ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي الحالي، واحد من أغنى الرياضيين في العالم، وتكونت ثروته من التعاقدات مع الفرق السالف ذكرها، وكذلك عقود التعاون والدعاية للشركات العالمية الكبرى، على غرار رونالدو، بخلاف استثماره في مشاريع تجارية مثل الفنادق والمطاعم، وتقدر الإحصائية الأخيرة لثروته بنحو 750 مليون يورو.

4

ليبرون جيمس

يمتلك لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس، ثروة تتغير باستمرار بناءً على عقوده الرياضية وعقود الرعاية ومشاريعه الاستثمارية وأنشطته الاقتصادية، وامتلك ليبرون عقوداً طويلة الأمد مع العديد من فرق دوري كرة السلة الأمريكي (NBA)، وهذه العقود كانت مربحة للغاية، بالإضافة إلى ذلك، كان يحصل على دعم كبير من الشركات والعلامات التجارية الكبرى، كما استثمر في عدة مشاريع، بما في ذلك الاستثمار في فرق كرة السلة والأعمال التجارية الخاصة به، وتمتلك شهرته وشخصيته تأثيراً إيجابياً على إمكانية كسبه للأموال وزيادة ثروته، وتقدر الإحصائية الأخيرة لثروته بنحو 680 مليون يورو.

5

تايغر وودز

لاعب الغولف تايجر وودز، في سنواته الأولى كلاعب محترف، كانت ثروته تكاد تكون معدومة، لكن بمرور الوقت، حقق العديد من بطولات الغولف الكبرى مما ساهم في زيادة دخله بشكل كبير، بخلاف اتفاقات تجارية أبرمها مع العديد من الشركات والعلامات التجارية التي ساهمت في زيادة ثروته، وتشير أحداث التقديرات حديثة إلى أن ثروة تايغر تجاوزت 615 مليون دولار أمريكي.

6

روجر فيدرر

يعتبر روجر فيدرر واحداً من أفضل لاعبي التنس في التاريخ وقد حقق العديد من البطولات الكبرى والإنجازات الرياضية، وتقدر ثروة روجر فيدرر بحوالي 640 مليون دولار، التي جمعها من تعاقدات مع العديد من الشركات والعلامات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى مكافآته من البطولات التي شارك أو فاز بها.

7

فيل ميكلسون

فيل ميكلسون، اللاعب الأمريكي الشهير في رياضة الغولف، يُعتبر واحدًا من أفضل لاعبي الغولف في التاريخ وله سجل طويل من الانتصارات في بطولات الغولف الكبرى والبطولات الأخرى، وأحدثت انتصاراته ومشاركته النشطة في البطولات تحسناً كبيراً في دخله، وساهمت أيضاً في تكوين ثروته عقود الإعلانات والأنشطة التجارية الأخرى، وتبلغ ثروته 480 مليون دولار.

8

ماني باكياو

ماني باكياو فلبيني الجنسية، واحد من أبرز الملاكمين في تاريخ الرياضة وحقق العديد من الانتصارات الكبرى في مسيرته الرياضية، وبعيداً عن حياته الرياضية فيمتلك باكياو مسيرة سياسية في الفلبين، حيث تولى مناصب حكومية ساهمت أيضاً في دخله، وتبلغ ثروته 435 مليون دولار.

9

كيفن دورانت

كيفن دورانت، لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، تبلغ ثروته نحو 425 مليون دولار أمريكي، وتكونت من عقود اللعب في دوري كرة السلة الأمريكي (NBA)، التي دائماً ما تكون مربحة للاعبين البارزين مثله، بالإضافة إلى مكافآته من المشاركة في المباريات والبطولات وعقود الرعاية والإعلانات مع الشركات والعلامات التجارية الكبرى، دورانت أيضاً يمتلك مشاريع استثمارية وأعمال تجارية، وقام بتأسيس مؤسسة خيرية تعمل في مجال تعزيز التعليم والمشاركة المجتمعية.

10

لويس هاميلتون

لويس هاميلتون، بطل سباقات الفورمولا 1 والسائق البريطاني الشهير، وواحد من أفضل سائقي فورمولا 1 في التاريخ، حصل على العديد من البطولات العالمية وحقق إنجازات رياضية خلال مسيرته، فبخلاف تعاقداته مع فرق فورمولا 1 الكبيرة، التي تكون مربحة للغاية للسائقين البارزين، حصل على دعم من الشركات والعلامات التجارية الكبرى عبر عقود الرعاية والإعلانات، هاميلتون أيضاً مشهور بمشاركته في قضايا اجتماعية وبيئية وله اهتمام بالأعمال الخيرية والاجتماعية، وشجع على التوعية بقضايا مثل التنوع والمساواة، وتبلغ ثروته 400 مليون دولار.

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