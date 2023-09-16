صلاح يقود انتفاضة ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون

المصدر: رويترز

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تألق محمد صلاح وصنع هدفين وساهم في هدف آخر ليقود ليفربول لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم هوانج هي-تشان بهدف مبكر لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق، لكن صلاح أرسل كرة عرضية حولها كودي جاكبو إلى هدف التعادل بالدقيقة 55.

وتلقى صلاح تمريرة من آندي روبرتسون وأعاد إليه الكرة بتمريرة أرضية متقنة، ليحولها الظهير الأيسر إلى هدف التقدم في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، تلقى صلاح الكرة في الجانب الأيمن ومهدها إلى هارفي إيليوت الذي سدد كرة قوية اصطدمت في هوجو بوينو ودخلت الشباك.

وأصبح رصيد ليفربول 13 نقطة من خمس مباريات، وقفز إلى صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض أربع مباريات وسيلعب ضد وست هام يونايتد اليوم أيضا. وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند ثلاث نقاط بالمركز 15.

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