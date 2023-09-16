صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم

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بات محمد صلاح نجم ليفربول رابع لاعب يصنع هدفاً في كل من خمس مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موزي عزت (ديسمبر 2003)، وسيسك فابريجاس (يناير 2015)، وجيرارد ديلوفيو (ديسمبر 2015) بعد أن صنع هدفين وساهم في الهدف الثالث في مواجهة فريقه اليوم ضد وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الاتجلزي الممتاز

ونجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام مضيفه وولفرهامبتون حيث قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز (3-1) تصدر بها الدوري مؤقتا برصيد 13 نقطة

ومن خلال مواجهة اليوم يكون النجم الدولي المصري محمد صلاح ساهم بشكل مباشر في 200 هدف (139 هدف، 64 تمريرة حاسمة) في 223 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط تييري هنري وصل إلى هذا الإنجاز في عدد أقل من المباريات مع نادٍ واحد في المسابقة (206 مباراة مع أرسنال).

كما حطم رقم الجزائري رياض محرز كأكثر لاعب إفريقي صنعاً للأهداف.

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