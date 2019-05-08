شاهد.. احتفالات لاعبي ليفربول بالتأهل التاريخي إلى نهائي الأبطال

فرحة عارمة انتابت لاعبي ليفربول عقب التأهل التاريخي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزهم على برشلونة برباعية تاريخية في نصف نهائي البطولة.
وفور نهاية المباراة اندلعت الاحتفالات في شتى أنحاء ملعب أنفيلد.
وينتظر ليفربول ملاقاة الفائز من توتنهام وأياكس أمستردام في النهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
شاهد احتفالات لاعبي #ليفربول بالتأهل التاريخي إلى نهائي الأبطالhttps://t.co/o8RhiPZsyJ#ليفربول_برشلونة— البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 7, 2019
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#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/b7qCxIbEL2
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