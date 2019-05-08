ليفربول يصعق برشلونة بـ "ريمونتادا" تاريخية

المصدر: البيان الالكتروني

تأهل فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على برشلونة الثلاثاء بأربعة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي من البطولة في ليلة تاريخية .

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة وأضاف جيورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث بعدها بدقيقتين قبل أن يسجل أوريجي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 79.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف دون رد لكنه لم يستسلم وحقق فوزا مثيرا في مباراة الإياب ليمهد طريقه نحو المباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 3.