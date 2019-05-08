ماذا قال كلوب بعد الفوز التاريخي على برشلونة؟

المصدر: (د ب أ)

وصف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الفوز الساحق 4 / صفر لفريقه على برشلونة الإسباني بـ"الرائع والذي لا يمكن تصديقه".

وسحق ليفربول ضيفه برشلونة برباعية نظيفة مساء الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ليقلب بهذا خسارته صفر / 3 على ملعب برشلونة ذهابا إلى فوز ثمين 4 / 3 في مجموع المباراتين ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وقال كلوب ، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ، : "قلت للاعبين إن ما يجعل الرد ممكنا هو تسجيل هدفين ، لتصبح لدينا الفرصة. بعد الموسم الطويل والإصابات التي يعاني منها الفريق. لم يكن أحد يرى أن لدينا الفرصة. تقديم عرض كهذا كان شيئا لا يمكن تصديقه. أفتخر بشدة لكوني مدربا لهذا الفريق. ما فعله الفريق في هذه المباراة كان شيئا خاصا للغاية ولن أنساه أبدا".

ويرى كلوب أن الفوز في هذه المباراة شيء "خاص للغاية".

وقال كلوب :"الفوز على برشلونة من أصعب الأمور في عالم كرة القدم. الفوز يكون أكثر صعوبة عندما تخسر بثلاثة أهداف ذهابا. نجحنا في تسجيل أربعة أهداف ولم تهتز شباكنا".

واعترف كلوب : "لم نكن نعتبر أن لدينا فرصة لقلب النتيجة لصالحنا. أردنا تقديم عرض أفضل وتحسين الصورة بعد خسارتنا في كامب نو وأن نحاول الفوز خطوة بخطوة. عندما استحوذنا على الكرة ، هاجمنا بكل قوة وجعلنا الأمر صعبا عليهم في الدفاع".

وينتظر ليفربول الآن الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي التي تجمع بين أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي.

وقال كلوب : "خضنا النهائي في كييف العام الماضي ولم يكن جيدا. ولكن خطتنا الآن هي السفر إلى مدريد لتقديم عرض أفضل في نهائي هذا العام عما قدمناه في كييف العام الماضي. وفي الدوري الإنجليزي ، لم يتغير شيء. مضطرون لتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة لنا وترقب ما سيحدث في مباراة مانشستر سيتي".

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