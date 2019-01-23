محمد صلاح يثير الجدل بإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: د ب أ

أغلق النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء حساباته بموقعي التواصل الإجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" و"تويتر" ، في تصرف مثير للجدل.

وكتب محمد صلاح في تغريدة له على تويتر :"قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي"، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات ، قبل أن يتبين إغلاق اللاعب لحسابيه على فيسبوك وتويتر.

وينفرد صلاح نجم ليفربول بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 16 هدفا وبفارق هدفين أمام هاري كين لاعب توتنهام وبيير-إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

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