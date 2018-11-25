تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس لتاريخ غير محدد

المصدر: د ب أ

تأجلت مباراة الإياب ببطولة كأس كوبا ليبيرتادوريس لكرة القدم للمرة الثانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وطلب فريق بوكا جونيورز تأجيل المباراة، التي يواجه فيها مضيفه ريفير بليت، خاصة وأن لاعبي بوكا جونيور لم يتعافوا تماما من الهجوم، التي تعرضت له حافلة الفريق أمس السبت، وهو الحادث الذي تأجلت بسببه المباراة من ميعادها المحدد سلفا.

واتفق اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) مع رأي نادي بوكا بأنهم لن يكونوا قادرين على اللعب في "ظروف متكافئة"، وفقا لما صرح به رئيس رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينيجيز لشبكة "فوكس سبورتس".

ووفقا لدومينيجيز، فإن بوكا لديه أربع أو خمس لاعبين لن يكونوا قادرين على خوض المباراة لأسباب صحية.

ولم يتضح بعد ميعاد إقامة اللقاء، علما بأن مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل 2/2، تم تأجيلها يوما بسبب هبوب عاصفة.

وسيتم تحديد ميعاد للمباراة خلال اجتماع لرئيسي الناديين في أسونسيون، عاصمة باراغواي، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما ذكره كونميبول.

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