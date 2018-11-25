تأجيل نهائي كوبا ليبيرتادوريس بسبب شغب جماهير ريفر بليت

المصدر: د ب أ

تعرضت حافلة نادي بوكا جونيورز للهجوم من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين الأرجنتينيين في إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس مساء اليوم السبت.

وقرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم تأجيل المباراة ساعة واحدة لتقام في التاسعة مساء بتوقيت جرينتش.

وتم استهداف الحافلة بالحجارة، مما أدى لتحطيم نافذة للحافلة، لتتدخل الشرطة عبر استخدام رذاذ الفلفل في محاولة للحيلولة دون وصول جماهير ريفر بليت إلى داخل الحافلة.

ووصل كارلوس تيفيز مهاجم بوكا إلى ملعب المباراة وهو يعاني من صعوبات في التنفس بحسب قناة "تي.ان" التليفزيونية.

وطالب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بضرورة خضوع لاعبي بوكا للكشف الطبي بواسطة أطباء لتقييم حالتهم.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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